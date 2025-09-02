西武鉄道池袋駅のホームで、ファンと新学期をお祝い！「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベント
世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、2025年9月1日（月）、西武鉄道株式会社（以下、西武鉄道）の協力のもと、スタジオツアー東京の外で初めてとなる「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベントを開催した。
■西武鉄道池袋駅がロンドンのキングス・クロス駅に？！ホグワーツの新学期をカウントダウンでお祝い
ホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる9月1日は、世界中のハリー・ポッターファンが祝う「バック・トゥ・ホグワーツ」の日。物語の舞台となったロンドンのキングス・クロス駅では、毎年ファンが集まり、ホグワーツ特急の発車時刻である午前11時にカウントダウンが行われていたことでも知られている。
そんな特別な記念日である9月1日、西武鉄道池袋駅に50名のハリー・ポッターファンが集結。カウントダウンと共に新学期を祝った後、貸切列車に乗り込み、スタジオツアー東京を満喫する「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベントを開催した。
本イベント開催にあわせて、7番ホームにはハリーたちが９と3/4番線へと通り抜ける際に使われた荷物カートが設置され、ロンドンのキングス・クロス駅を思わせる空間に。思い思いのコスチュームに身を包んだファンたちが、荷物カートを押しながら記念撮影を楽しみ、スタジオツアー東京へと続く魔法の世界への旅立ちを前に胸を躍らせた。
10時46分、この日が初披露となる「バック・トゥ・ホグワーツ」開催記念車内ラッピング列車が、ホームにゆっくりと入線。ファンからは歓声があがり、会場は一層の盛り上がりに包まれる。
10時59分、MCの呼びかけで、50名のファンがホグワーツ特急の出発する時刻に向けてカウントダウンを開始。11時を迎えると同時に「バック・トゥ・ホグワーツ！」と弾けるような掛け声が響き渡り、2025年のホグワーツの新学期の幕開けを祝った。その後、ファンたちは、「バック・トゥ・ホグワーツ」開催記念ラッピング列車に乗り込み、スタジオツアー東京の最寄り駅「豊島園駅」へと出発。
■新学期は、特別列車でホグワーツへ
到着したファンを迎えたのは、2023年、スタジオツアー東京の開業に合わせてリニューアルされた駅舎。ホグワーツ魔法魔術学校へと続くホグスミード駅をイメージしデザインが施され、駅に降り立った瞬間からホグワーツの生徒になったかのような気分を味わうことができる。
旅の最終目的地・スタジオツアー東京では、ホグワーツの大広間を思わせるフードホールで、この日だけの限定スペシャルメニュー「バック・トゥ・ホグワーツプレート」が提供され、物語に登場する魔法界の人気ドリンクパンプキンジュースで乾杯。映画の世界に浸りながら食事を楽しんだ。そして、最後に待ち受けるのは、映画制作の裏側を体験できるスタジオツアー。とっておきの一日を締めくくった。
姉妹で参加したファンは、「昨年「バック・トゥ・ホグワーツ」のカウントダウンに参加して楽しかったので、今年も参加したいと思っていたところ、貸切列車に乗ってスタジオツアー東京まで行き、お祝いできるこのイベントのことを知り、即参加を決めました」と笑顔でコメント。
ハリーのコスチュームで参加した8歳の男の子は、「すごく楽しかった！」と目を輝かせていた。友人同士で参加した20代男性は、「映画も小説も好きで「ハリー・ポッター」の大ファン。「バック・トゥ・ホグワーツ」のことは以前から気になっていて、今日は有給を取って気合いを入れて来ました。池袋駅からスタジオツアー東京まで世界観が再現されていてとても楽しかった。」と、参加したファンからは、感動と興奮の声が寄せられた。
