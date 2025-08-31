野次を受けて本塁打→ハイタッチの名場面

伝説となりつつある神対応の舞台裏が明らかになってきた。ドジャースの大谷翔平投手が宿敵パドレス戦で45号を打った後、野次を飛ばした観客とハイタッチするという行動が話題を集めたが、同僚のムーキー・ベッツ内野手がポッドキャスト番組で、その場面が起きるまでの伏線を語った。

問題の場面は、パドレスとの今季最終戦の最終回だった24日（日本時間25日）に起きた。大谷は打席に入る前に、ネクストバッターズサークル付近で、野次を飛ばすパドレスの帽子をかぶった男性と何やら言葉を交わした。45号を放ってダイヤモンドを1周した後、大谷はベンチに戻る直前に男性に対して右手を差し出し、ハイタッチ。さらに肩をポンと叩くという、異例の対応を取って野次を黙らせてみせた。

ベッツは、自らが司会を務める米ポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」で、この話題に触れた。昨年まで同僚で今季はレッズでプレーするギャビン・ラックス内野手が出演し、「それ見たよ！」と、この場面に興味津々の様子だった。

ベッツは「マジで、ショウヘイに対して好き放題言ってて。僕の頭の中では『ショウヘイ……頼むからこいつを黙らせてくれ、お願いだから』って」と当時の心境を説明。さらに「彼は打って、僕は振り向いてその男をじっと見つめたんだよ。僕がホームラン打ったわけじゃないんだけど、彼をじっと見つめて、『オッケー、もう口閉じられるよな』ってね」と、野次を続ける男性に視線を送ったことを明かした。

この野次を飛ばした男性はポッドキャスト番組「ドジャース・ダグアウト」に出演しており、この出来事を「ムーキーが『お前、誰に向かって（野次を）言ってやがるんだ？』みたいな感じで振り向いていたんだよ（笑）こんな風に」と語っており、ベッツの“合図”はしっかりと届いていたようだった。その後、大谷に45号が飛び出し、男性は野次から一転、恐縮しきりの様子となった。（Full-Count編集部）