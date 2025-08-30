リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦げんか」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

女性の方が“無視に踏み切る”傾向？

調査は2025年2月18日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1386人、女性1614人）から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「夫婦げんかの後、相手を無視したことがあるか」を聞いたところ、男性の61.98％、女性の66.79％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1937人（64.57％）が「相手を無視したことがある」と回答したことが分かりました。

男女別の結果からは、わずかに女性の方が“無視に踏み切る”傾向が強いことがうかがえましたが、年代別では、年齢が上がるほど無視経験者が増加することも明らかに。50代では約7割が「無視経験あり」と回答しており、年を重ねるごとに“口を閉ざすけんか”が増えている実態があるようです。

「無視をしたことがある」と回答した人（男女計1937人）に「けんか後、最長でどれくらい相手を無視したか」を聞いてみると、最多となった期間は「1日」（835人）でした。次いで「2〜3日」（564人）、「1週間程度」（308人）と続いています。中には「1カ月以上」「半年以上」無視を続けたという回答も少なからずあり、特に40代・50代で長期無視の傾向が強かったということです。

では、「夫婦げんかの後に相手を無視する」理由は、どのようなものなのでしょうか。

先述の1937人に対し「なぜ相手を無視するのか」を聞いた結果（複数回答）、最も多かった回答は「これ以上言い争いたくないから」（754人）でした。次いで「クールダウンのため」（688人）、「相手が悪いことを分からせたい」（642人）と、生々しい理由が続いています。

なお、年代別で見ると、20〜30代は「自分の気持ちを分かってほしい」、40〜50代は「言い争いを避けたい」「顔も見たくない」が最多だったといい、同社は「若年層はまだ“言いたいことがある”状態。一方で中高年層は、“話しても通じない・疲れた”という、感情の諦めと閉塞感が強まっていることが読み取れます」とコメントを寄せています。

あなたは夫婦げんかの後、相手を「無視」したことがありますか？