¡ÖÀÄ½Õ¤ÎÌÀ¤ë¤¤ÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤¿¤¤¡×Âè35²ó¡¦µÜÂô¸¼£¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡ÙÃø¼Ô¡¦Ì¾¼èº´ÏÂ»Ò»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú¿·´©¾Ò²ð¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¢£ÀäË¾¤·¤Æ¤âÁö¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡¢¿Í¤ÈËÜ¤ò·ë¤ÖÊª¸ì
¢£¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼
Ãø¡§Ì¾¼èº´ÏÂ»Ò
½ÐÈÇ¼Ò¡§ ¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò
½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤ÎÆâÍÆ¾Ò²ð
¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤À¤í¤¦¡©
¿ð¡¹¤·¤¯¡¢°¦¤ª¤·¤¯¡¢¶»¤Ë¶Á¤¯·æºîÀÄ½Õ¾®Àâ¡ª
¸©Î©Ìî°¡¹â¹»¤Î¿Þ½ñ¼¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼Éô¡×¤Ï¡¢µÜÂô¸¼£¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¼å¾®Æ±¹¥²ñ¤À¡£ÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿É÷¸«ÀèÇÚ¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆÍÁ³³Ø¹»¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¸¼£¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ä»í¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤´°¤Î·æºî¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡Ù¤ò¤Ò¤â¤È¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÇÚ¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¡×¤ÈÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£º£¤òÀ¸¤¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤È¡¢µÜÂô¸¼£¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë´¶Æ°Ä¹ÊÔ¡£
¡¡¹â¹»¤Î¿Þ½ñ¼¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µÜÂô¸¼£¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤ÆÆÍÁ³³Ø¹»¤«¤é¾Ã¤¨¤¿ÀèÇÚ¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ò¡¢¿ð¡¹¤·¤¤É®Ã×¤ÇÉÁ¤¯ËÜºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÎÌ¾¼èº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹½À®¡¿ÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡¿¹ñÉÜÅÄÍø¸÷
¢£ÀÄ½Õ¤Î°Å¤¤ÌÌ¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¤ÌÌ¤ò
º£ºî¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡Ù¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¿Þ½ñ¼¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ¾®Àâ¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Î¡Ø¿Þ½ñ¼¼¤Î¤Ï¤³¤Ö¤Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³ÆÃÏ¤Î»Ê½ñ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¼è¡§Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿ô¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤´¼«¿È¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÀÄ½Õ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ÊÍß¤·¤¤¡Ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¤ÈÀÄ½Õ¤Þ¤Ã¤µ¤«¤ê¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ò¤·¤¤¼ê¤´¤¿¤¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ì¾¼è¡§¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢ÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¸©Î©Ìî°¡¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¾¼è¡§¤Ï¤¤¡£¡Ø¿Þ½ñ¼¼¤Î¤Ï¤³¤Ö¤Í¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀÄ½Õ¡×¤¬ÆâÊñ¤¹¤ëÌÀ¤ë¤µ¤äÁ°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¤ò¡Ö¹Ô»ö¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¼¡¤âÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Ê¤é¡¢¡ÖÀÄ½Õ¡×¤Î°Å¤¤ÌÌ¤è¤ê¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤¿¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ä¼«Ê¬¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÀäË¾¤·¤Æ¤âÁö¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ÎÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢Ìî°¡¹â¹»°Ê³°¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì
µÜÂô¸¼£¤ÎºîÉÊ¤È¿ÍÀ¸¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¼å¾®Æ±¹¥²ñ¡Ö¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼Éô¡×¤ÎÌÌ¡¹¤Î·²Áü·à¤Ç¤¹¡£
Ì¾¼è¡§´ë²èÅö½é¡¢Éô³è¤Ï¡Ö¿Þ½ñ¼¼¤ËÆþ¤ê¿»¤ì¤ëÊ¸²½·Ï¤Î²¿¤«¡×¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀµÜÂô¸¼£¤Î¡Ö¤ß¡×¤Î»ú¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¿Þ½ñ¼¼¤Î¤Ï¤³¤Ö¤Í¡Ù¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Êª¸ì¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¼Âºß¤ÎËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Ó¤¤ê¸Ø¤é¤·¤¤¼ê±þ¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜ¡×¤È¤¤¤¦Âêºà¤ò¤â¤Ã¤È¥Ç¥£¡¼¥×¤Ë°·¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢Ìî°¡¹â¹»£²Ç¯À¸¤Î¹âÅÄÀé³ß¤¬¡¢ºùÉñ¤¦Æþ³Ø¼°¤Ç¡Ö¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼¥ÖÉô¡×¤ÎÉô°÷´«Í¶¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ë£³Ç¯À¸¤ÎÉ÷¸«¹·Í´¤¬¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¾¼è¡§¼çÍ×ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÆ±¤¸Éô³è¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡Ê¸ì¤ê¼ê¡Ë¤ÈÀèÇÚ¤ÎÃË»ÒÆó¿Í¤ò¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀèÇÚ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ°¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¡ÖÉ÷¤ÎËô»°Ïº¡×¤ÎËô»°Ïº¤È»°Ïº¡¢¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡×¤Î¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¥é¤È¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤â¡¢ºî¼Ô¤ÏµÜÂô¸¼£¡£100Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ºîÉÊ¤È¤â¤É¤â¹ñÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¾¼è¡§¤Ï¤¤¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÈÀèÇÚ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¿Þ½ñ¼¼¤ËÆþ¤ê¿»¤ì¤ëÉô³è¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤À¡ª¡¡µÜÂô¸¼£Æ±¹¥²ñ¤Ç¤¤¤³¤¦¡£Ì¾Á°¤Ï¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼Éô¡£¤³¤Î¥À¥µ¤¯¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÂ·¤¨¤è¤¦¡£µÜÂô¸¼£ºîÉÊ¤ò·¡¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ°Ú¤ìÂ¿¤¯¤â¡¢µÜÂô¸¼£¤µ¤ó¤ÈÈà¤ÎºîÉÊ¤òÊª¸ì¤Î¼´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£µÜÂô¸¼£¤Ï¡Ö±§ÃèÊ¸³Ø¡×
ÍÍ¡¹¤Ê¸¼£ºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ì¾¼è¡§¤â¤È¤â¤ÈµÜÂô¸¼£¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¡¹¤ËÈà¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ß¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ñÌ£¤ÎÆÉ½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ð¤«¤êÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÏÂêºà¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»í¤äÃ»²Î¤ä½ñ´Ê¡¢¤½¤ì¤«¤éµÜÂô¸¼£¼«¿È¤ä¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ÈãÉ¾¤äÉ¾ÏÀ¤äÉ¾ÅÁ¤Ê¤É¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡×¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¼è¡§¼ç¿Í¸ø¤ÈÀèÇÚ¤Î´Ø·¸À¤Ë¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¥é¤È¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡×¤ÏºÇ½é¤«¤éÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç°·¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤ÇÊª¸ì¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤¢¤ì¤³¤ìÂÁß¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬·ë¶ÉÌµÍý¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡×¤Î³Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¡Ø¶âÍËÆü¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¡¡Åß¤Î¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡Ù¡Ê¥Ï¥ë¥Ê¸¸Ë¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¡Ö¶ä²Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÌë¡×¤Ç¤â¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡×¤¬Âêºà¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ì¾¼è¡§ÅöÁ³¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡Ù¤È¤ÏÉñÂæ¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÆÉ²òÊýË¡¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÆÉ¸å¤ËÊú¤¯´¶ÁÛ¤âÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÆÉ¤ßÊý¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ï¤ÎÂç¤¤Ê¾®Àâ¡£»ä¤Ï·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö±§ÃèÊ¸³Ø¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
µÜÂô¸¼£Á´½¸¤Ï¡¢²áµî¡¢´ö¤Ä¤â¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬Ê¸³ØÅªÆæ²ò¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¾¼è¡§¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÜÂô¸¼£¤Î¤¢¤ë»í¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»í¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡Ù¤ÎÊª¸ì¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜ¤ÇÆÉ¤â¤¦¤È¡¢¤½¤â¤½¤âËÜÅö¤ËµÜÂô¸¼£¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤ã¤È¡¢¼ê¸µ¤Î»ñÎÁ¤òµù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãµ¤»¤ÉÃµ¤»¤É¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡¡¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÏÆ»¤Ë»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊä°ä¡×¤È¡Ö°Û¹Æ¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ç¤ÏÊä¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢²Ö´¬¤ÎµÜÂô¸¼£¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼¥Ö´Û¤Ç³Ø²ñ»ï¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å¤¤Á´½¸¤ò¸Å½ñÅ¹¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ä¤Î±¦±ýº¸±ý¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆÉ¤ß²ò¤¤ä´¶ÁÛ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢»ä¼«¿È¤âËÜ¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¤ò¤·¤¿¤è¡ª¡¡¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤¤¤Ï¡¢±ó¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÇ¸å¤Ë¡¢³Ø¹»¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼¥Ö¡×Éô¤ÎÉôÄ¹¡¦É÷¸«¹·Í´¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Êª¸ì¤Î½Ä¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÅÐ¹»¤òÂêºà¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Ì¾¼è¡§¡Ø¿Þ½ñ¼¼¤Î¤Ï¤³¤Ö¤Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡É¤È¡È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡É¤¬¡¢¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡Ù¤Ç¤ÎàÉÔÅÐ¹»á¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Æ°¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂêºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤òÊé¤¦¸åÇÚ¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤ËàÉÔÅÐ¹»á¤ËÂ¿¤¯¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤¤¡×¤Ï¡¢Á´ÊÔÄÌ¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¾¼è¡§ÀèÇÚ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏºÇ½é¡Ö¥Ç¥¯¥Î¥Ü¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¥Ç¥¯¥Î¥Ü¡¼¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤ä»úÌÌ¤À¤±¸«¤ë¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÀèÇÚ¤ÎÀÚÇ÷¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¹¬¤¤¤Ï¡¢±ó¤¤¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÎ¾¼ÔÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¡×¤â¡Ö¹¬¤¤¡×¤â¸½Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ãµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¹»À¸¤¬Í§Ã£¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤°ìÌÌ
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤Î¤³¤È¡¢²ÈÄí¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¼è¡§º£²ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉô³èÆ°¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÉô³è¤¬¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼Éô¤È¤¤¤¦¼å¾®Æ±¹¥²ñ¡£Éô°÷¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¾å²¼´Ø·¸¤â½Ð·ç¤â¤«¤Ê¤ê¥æ¥ë¥æ¥ë¤ÎÉô³è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ç¾Ð¤¤¤ÎÂ¿¤¤Éô³èÆ°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êü²Ý¸å¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÏÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌû²÷¤ÊÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éô³èÃç´Ö¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡Ê¸«¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡ËÌÌ¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÊª¸ìÁ´ÂÎ¤ò¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÉÁ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï¡©
Ì¾¼è¡§¥Þ¥¹¥ä¥¹¡ÊÁý»ÒÌí¼÷»Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¤É¤¦¤â¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¸¶¹Æ¤òÃ´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥ä¥¹¤Ï¤â¤Ã¤È°¦ÕÈ¥¿¥¤¥×¤Ë´ó¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Çº£ÅÙ¤Ï¾®µ´¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤é¡¢³Æ¾ìÌÌ¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É¤·¤Ã¤¯¤êÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤â£³³äÁý¤·¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ê¢¨Åö¼ÒÈæ¡Ë¡£
¤È¤¯¤ËÉÁ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï¡©
Ì¾¼è¡§Á´Éô¤ä¤ëÃË¤³¤È³Þ¸¶¾Ìð¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤Ï¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼Éô¤Î³°Â¦¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤½Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼Éô¤ä¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼Éô°÷¤¿¤Á¤Î°ìÌÌ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÁ¤¯»þ¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢»Ê½ñ¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤òÆÉ¤ó¤Ç
¥×¥ë¡¼¥Õ¡ÊÈ¯ÇäÁ°¤Î¥²¥é¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ºý»Ò¡Ë¤òÆÉ¤ó¤À½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¤ä»Ê½ñ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÇ®¤¤´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶ÁÛ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ì¾¼è¡§¤É¤Î´¶ÁÛ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡ª¡×¡ÖÆÏ¤¤¤¿¡ª¡×¡ÖÄÌ¤¸¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¤È´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²È¤ÎËÜÃª¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤À¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µÜÂô¸¼£¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤·¤Æ¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¸¼£¤µ¤ó¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤Ä¤Ê¤°ÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤³¤È¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÆÉ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢ÌÀÚò¤ËÆÉ¤ß²ò¤¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òºÙ¤ä¤«¤Ë¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿»ä¤ÏÂº·É¤ÎÇ°¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢Ë»¤·¤¤¶ÈÌ³¤Î¹ç´Ö¤Ë´°À®Á°¤ÎËÜ¤ò´Ý¡¹°ìºýÆÉ¤ó¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÇ®°Õ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯Çä¾ì¤ä¿Þ½ñ´Û¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ëËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈºÇ½ª¹Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ³µ¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
Ì¾¼è¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡Öº£¹â¹»À¸¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂç¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¼«Ê¬¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢»ä¤âÌî°¡¹â¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Î¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤Ê¤È¡¢¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏÊª¸ìÆâÍÆ¤«¤é¡ÖÆÉ½ñ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶ÁÛ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿´¶¾ð¤È¶¦¤Ë¡¢Á´¤¯°ã¤¦Ã¯¤«¤Î¿´¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ä¡ÖÆÉ½ñ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡×¤æ¤¨¤Ë¡ÖËÜ¤ÏÆÉ½ñ²È¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ö¤òÀ§ÈóÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢·ã¤·¤¯Æ±°Õ¡ª¡¡¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Î¡Ö¥Á¥«¡¢¤ä¤ë¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Íý¶þÈ´¤¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖËÜ¥½¥à¥ê¥¨¤¬»ä¤Ë¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Î·ë¤Ó¤Ë¤Ï¡¢£É£Ð£Ð£Ï£Î¡ª¡¡¤È¹â¤é¤«¤Ë¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢»Ê½ñ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¼è¡§¤¤¤Ä¤âËÜ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡Ù¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢ËÜ¤äËÜ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤¬¿Í¤È¸ò¤ï¤êÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤ÎËÜ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃ¯¤«¤Ë¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤¿ÆÉÇË¤¹¤ëÆü¾ï¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¼«¿È¤ÎÊª¸ì¤È¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ä¤·¤Î°ìºý¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤éÆÉ¤àÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¼è¡§¡Ø¶ä²Ï¤Î¿Þ½ñ¼¼¡Ù¤Ï¹â¹»À¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÀÄ½Õ¾®Àâ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ½Õ¤¬¹â¹»À¸¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÄ½Õ¾®Àâ¤â³ØÀ¸¤À¤±¤¬ÆÉ¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡£¤É¤Ê¤¿ÍÍ¤â¤·¤«¤ë¤Ù¤ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç±¿¤ÖÅ´Æ»¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î¿´¤òÎ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËÜµ»ö¤Ï¡Ö³¨ËÜ¥Ê¥Ó¡×¤«¤éÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹