¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª ¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤Ë°ÛÎã12Âæ¤ÎÂ¿½Å¥¯¥é¥Ã¥·¥å ¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤ÇÀÖ´ú¡Ä8Ê¬30ÉÃÃæÃÇ¤ÎÇÈÍð¡Ö¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚNASCAR¡ÛÂè26Àï Coke Zero Sugar 400¡¿¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î25Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û12Âæ¤¬¼¡¡¹¤Ë¡ÄÂ¿½Å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥³¡¼¥¹¾å¤¬Âçº®Íð¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¥«¥Ã¥×¡¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè26Àï¡ÖCoke Zero Sugar 400¡×¤¬¡¢ÅÁÅý¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´160¼þ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÇ®Àï¤Î½øÈ×¡¢27¼þÌÜ¤Ë¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤ÏÂçº®Íð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬Áè¤¤¤ÎÇØ¸å¤Çµ¯¤¤¿Â¿½Å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Á´40ÂæÃæ12Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï29¼þÌÜ¤ËÀÖ´ú¤¬Äó¼¨¡£8Ê¬30ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤êÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢23¹æ¼Ö¥ô¥¡¥Ã¥Õ¥¡¡¦¥¦¥©¥ì¥¹¤ÎÆ°¤¤À¡£¶Ï¤«¤Ëº¸¤Ë¥Þ¥·¥ó¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢22¹æ¼Ö¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥í¥¬¡¼¥Î¤È·Ú¤¯ÀÜ¿¨¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ¾¸å¡¢¥í¥¬¡¼¥Î¤ÈÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿8¹æ¼Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤È¤â¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤¿¡£23¹æ¼Ö¥¦¥©¥ì¥¹¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥¹¥Ô¥ó¡¢¤½¤ì¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤Ï¡Ö¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¡×¤È¡¢26Æü¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤¬·ÁÍÆ¤¹¤ëÂçº®Íð¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£ÅíÅÄ»á¤Ï¡Öº£¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡×¤È¡¢NASCAR¤Î¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Âç¤¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤Ã¤Æ23¹æ¼Ö¥¦¥©¥ì¥¹¤ÏÌµÇ°¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¡£22¹æ¼Ö¥í¥¬¡¼¥Î¤Ï²¿¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ27°Ì¡¢8¹æ¼Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ï33°Ì¤Ç´°Áö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤«¤é¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿48¹æ¼Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ü¥¦¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÁ°Êý¤Çµ¯¤¤¿¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ë¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ºÆ³«¤µ¤ìÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Î12¹æ¼Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ë¡¼¤¬¶¯¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ë·ãÆ°¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë