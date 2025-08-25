24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥ª¥ï¥³¥ó?¡Ô¸«¤ë¡¦¸«¤Ê¤¤¡Õ¤ò300¿Í¤¬²óÅú¡¢ºÝÎ©¤Ä¡ÈÈÝÄêÇÉ¡É¤Î¶¯Îõ°Õ¸«
¡¡1978Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç48²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£½ë¤¤²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥Ä¤¯µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤ÏÇä¤ì¤ë¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡È¤Þ¤ó¤Þ¥³¥Ê¥ó¡É¤Î¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä
70%Ä¶¤¨¡Ö¸«¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤Î°Õ¸«
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¸«¤ë¤«¸«¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÁ´¹ñ30Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¡Ö¸«¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï80¿Í¤Ç26¡¦67%¡£¡Ö¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï220¿Í¤Ç73¡¦33%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¹ÎÄêÇÉ¡×¤Î°Õ¸«¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖËèÇ¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜ¾ë¸©¡¦½÷À¡¦56ºÐ¡Ë
¡ÖËèÇ¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤â¤Ï¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦½÷À¡¦51ºÐ¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÃËÀ¡¦59ºÐ¡Ë
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½ã¿è¤ËÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢
¡Ö¿Í¤ÎÁ±°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¹Åç¸©¡¦ÃËÀ¡¦61ºÐ¡Ë
¡ÈÁ±°Õ¡É¤ä¡È´¶Æ°¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â°ìÄê¿ô¤¤¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈÝÄêÇÉ¡×¤Ï¡¢
¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Î¶Ë¤ß¡£»üÁ±¤Î²¡¤·Çä¤ê¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÃËÀ¡¦63ºÐ¡Ë
¡Ö´¶Æ°¤Î²¡¤·¤Ä¤±¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÃËÀ¡¦67ºÐ¡Ë
¡¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¥Þ¥ó¥Í¥ê¡É¡È´¶Æ°¤Î²¡¤·¤Ä¤±¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¡£¡Ö¹ÎÄêÇÉ¡×¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¡¢
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÎÇ¯´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÇüÂç¤Ê¤ª¶â¤¬Æ°¤¯Ææ¤Îµ¶Á±ÈÖÁÈ¡×¡Ê»³¸ý¸©¡¦ÃËÀ¡¦53ºÐ¡Ë
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢´ë¶È¤Î¡È¶âÌÙ¤±¡É¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï2023Ç¯¤Ë´óÉÕ¶â¤ä²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â¤ò¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¶ÉÄ¹¤¬ÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¸¶°ø¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤¬¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦ÃËÀ¡¦63ºÐ¡Ë
¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤¿Êç¶â¤¬Àµ¤·¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦½÷À¡¦55ºÐ¡Ë
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÁö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î?¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡¢ÌÜ¶Ì´ë²è¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢
¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡£ÊÌ¤Ë24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤È¤âÊç¶â¤Ï½¸¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦ÃËÀ¡¦63ºÐ¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÌÔ½ë¤ÎÃæ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó´¶Æ°¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê¹Åç¸©¡¦ÃËÀ¡¦46ºÐ¡Ë
¡¡¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ºòÇ¯¤Î½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¤ä¤¹»Ò¤Î¥´¡¼¥ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¡¢25¡¦4%¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡ØSUPER EIGHT¡Ù¤Î²£»³Íµ¤¬Áö¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢Èà¤¬¥´¡¼¥ë¤¹¤ë½Ö´Ö¤ËºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤«?ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«?
¡Ö¥ª¥ï¥³¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´ä¼ê¸©¡¦½÷À¡¦41ºÐ¡Ë
¡¡¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£ÊüÁ÷Á°¤Î¡Ö¸«¤ë¡¦¸«¤Ê¤¤¡×¤â´Þ¤á¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£
