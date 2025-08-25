日清製粉ウェルナのお馴染み祝福投稿

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場すると、無安打で迎えた9回の第5打席で45号ソロを放った。リーグトップに並ぶ豪快弾に日本企業も大喜びの投稿で祝福した。

7-2の9回1死走者なしで迎えた第5打席、松井が投じた5球目の94.1マイル（約151.4キロ）のフォーシームを完璧に捉え、右中間スタンドに運んだ。打球速度108.9マイル（約175.3キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度28度のダメ押し弾となった。

大谷が広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、大谷が本塁打を打つと、同じ数のパンケーキを積み上げた画像を載せて祝福する「SHO-TOWER」を今季の開幕からスタート。公式X（旧ツイッター）で紹介している。

44号を放った際、本文にも本塁打数に応じてパンケーキの絵文字を並べているが、絵文字は44個がズラリ。「パンケーキの絵文字が増えて投稿文が入りきらない 次回から変更させてください」と仕様の変更を予告していた。

この日はパンケーキの絵文字1つの横に「×45」と記載。「リーグ1位タイに並びましたね！ この調子で記録を伸ばしてほしい」「朝から気持ちよく、月曜日をスタート！ 爽やかにチョコミントでお祝いです」と午前9時1分に綴っていた。さらにパンケーキも絵文字を45個並べただけの別の投稿文もリポストしていた。

添付された画像には45枚のパンケーキがバランスよく積み重なり、頂上にはミント風味の生クリームにチョコレートがまぶされていた。（Full-Count編集部）