¡¡½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦Æü¹â°ï»Ò¡Ê£¶£³¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æü¹â¤ÎÃÏ¸µ¡¦¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥¯¥ª¥«ÇÕ¡×¤Ë½Ð¾ìÃæ¤Î´äºêË§Èþ¡Ê£µ£³¡áÆÁÅç¡Ë¡¢³¤Ìî¤æ¤«¤ê¡Ê£µ£±¡á¹Åç¡Ë¤Î£·£±´ü¥³¥ó¥Ó¤â°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Î°úÂà¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú´äºêË§Èþ¡Ê£µ£³¡áÆÁÅç¡Ë¡ÛÈá¤·¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¿Í¡£Æ±¤¸»ÙÉô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¿È¶á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤â·è¤·¤ÆÂÅ¶¨¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËË»¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú³¤Ìî¤æ¤«¤ê¡Ê£µ£±¡á¹Åç¡Ë¡Û¼ã¤¤º¢¤«¤é£Ó£Ç¤ä£Ç£±¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¢¤ÎÇ¯¤Ç¾ï¤Ë·ë²Ì¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Æü¹â¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤ÇË»¤·¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£»ä¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£