吉田陽菜がインスタグラムで報告

フィギュアスケート女子の吉田陽菜（木下アカデミー）が21日、20歳の誕生日を迎えた。自身のインスタグラムを更新し、白地に大きな花柄があしらわれた振袖姿を披露。ファンから祝福が殺到した。

艶やかな振袖姿の吉田。赤い髪飾りや光沢のある帯が華やかさを引き立て、手には深紅のバッグを持ち、庭園を背景に笑顔を見せている。

吉田は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。「20歳になりました！ たくさんのお祝いメッセージありがとうございます 20歳も全力で楽しみます！！」と記した投稿には、日本のファンから祝福が贈られた。

「振袖とっても綺麗でかわいくてお似合いです」

「いつもスケートから元気をもらっています」

「ますます輝いていってくださいね」

「お着物とっても似合ってる 可愛いです」

「早いものでもう20歳になるんだね」

「振袖姿、めっちゃ綺麗です」

「振袖姿もとても美しく似合っています」

吉田は2020年の全日本ジュニア選手権で2位。23年にシニア転向後はグランプリ（GP）シリーズにも参戦し、同年の中国杯で優勝。24年のフィンランディア杯も金メダルを獲得した。今季のGPシリーズでは、第2戦の中国杯と第5戦のスケート・アメリカに出場を予定している。



（THE ANSWER編集部）