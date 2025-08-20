東京都の小池知事は、熱中症対策として高齢者や障害者の世帯を対象に、エアコンの購入費用を支援することについて、現在、検討していると述べました。

都では現在、熱中症対策のひとつとして、高齢者や障害者の世帯を対象にエアコン購入費用の支援拡充を検討しています。

小池知事は20日夜、都内に新たに設置された次世代型太陽電池を活用した庭園灯の視察を行い、視察後の取材で、エアコン購入費用の支援は「命と健康を守っていく意味で進めている」「いま、どれくらい（の補助額）ということについて、色々と検討していきたいと考えている」と述べ、具体的な補助額など支援内容については明言しませんでした。

都では、省エネ性能の高い家電に買い替えた都民に対して「東京ゼロエミポイント」を付与して購入費用を補助する事業を行っていて、エアコンの場合、1万円分などのポイントを付与して値引きされます。

エアコン購入費用の支援をめぐっては、今月18日に 都民ファーストの会 、自民党、 公明党 国民民主党 の都議会4会派が、 熱中症 対策として 高齢者 や障害者の世帯がエアコンを購入する際の支援拡充を小池知事に要望していました。