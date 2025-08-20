ÌÜ¹õ¶è¤ÎºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¢ª¹©É×¤ÇºÆ·úÃÛ²ÄÇ½¤Ë¡¡²òÂÎÈñ¤Ë¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæ¡õÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¶Ã¤¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÅÄÃæÂî»Ö¡¢»³º¬ÎÉ¸²¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ëBS¥Æ¥ìÅì¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤Î22ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÆ·úÃÛÉÔ²Ä¤ËºÆ·úÃÛ¤·¤¿¿¿¤ÃÇò¤ÊÌÏ·¿¤ß¤¿¤¤¤Ê²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥´¥¤²È¡Û½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÇÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚ´Ö¥ê¥Ó¥ó¥°
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥´¥¤²È¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤ÈÎË²Ï¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡£½»Âð³¹¤ò±ü¤ØÊâ¤¯¤ÈºÙÄ¹¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê²È¡£Æ»Ï©¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¸ý¤ÎÉý¤Ï1.85¥á¡¼¥È¥ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÉßÃÏ¤¬Æ»Ï©¤Ë£²¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µßºÑÁ¼ÃÖ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¹¥´¥¤²È¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ²È¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Î°ìÉô¤ò²õ¤·¡¢Èó¾ï»þ¤Î·ÐÏ©¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¾å¡¢ËÉ²Ð¾å¤Ê¤É»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢·úÃÛ¤Îµö²Ä¤¬¤ª¤ê¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ê²È¤Ï¡¢·úÃÛÌÏ·¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·ú¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦²È¼ç¤Î¹½ÁÛ¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡£ÅÚ´Ö¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë21Ä¡¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢Å·Áë¡¦¹âÁë¡¦Çò¤¤ÊÉ¤Ç½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÇÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎË²Ï¤¬¡ÖºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ÎÅÚÃÏ¤è¤ê¤ª°Â¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²È¼ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê°Â¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ì¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃµ¤½¤¦¤è¡ª¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²È¼ç¤Ï¡¢·úÃÛÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤µ¤é¤Ë²òÂÎÈñ¤âÉÔÆ°»º²°¤¬ÉéÃ´¤ÈÅú¤¨¡¢ÅÄÃæ¤äÎË²Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î¡Ö³¤±è¤¤¤òÂçËþµÊ¤Ç¤¤ë²è²È¤ÎÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤¿²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥´¥¤²È¡Û½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÇÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚ´Ö¥ê¥Ó¥ó¥°
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥´¥¤²È¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤ÈÎË²Ï¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡£½»Âð³¹¤ò±ü¤ØÊâ¤¯¤ÈºÙÄ¹¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê²È¡£Æ»Ï©¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¸ý¤ÎÉý¤Ï1.85¥á¡¼¥È¥ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÉßÃÏ¤¬Æ»Ï©¤Ë£²¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ê²È¤Ï¡¢·úÃÛÌÏ·¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·ú¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦²È¼ç¤Î¹½ÁÛ¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡£ÅÚ´Ö¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë21Ä¡¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢Å·Áë¡¦¹âÁë¡¦Çò¤¤ÊÉ¤Ç½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÇÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎË²Ï¤¬¡ÖºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ÎÅÚÃÏ¤è¤ê¤ª°Â¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²È¼ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê°Â¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ì¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃµ¤½¤¦¤è¡ª¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²È¼ç¤Ï¡¢·úÃÛÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤µ¤é¤Ë²òÂÎÈñ¤âÉÔÆ°»º²°¤¬ÉéÃ´¤ÈÅú¤¨¡¢ÅÄÃæ¤äÎË²Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î¡Ö³¤±è¤¤¤òÂçËþµÊ¤Ç¤¤ë²è²È¤ÎÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤¿²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£