◇女子ゴルフツアー NEC軽井沢72 最終日（2025年8月17日 長野県 軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）

首位タイから出たツアー2勝の柏原明日架（29＝富士通）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算14アンダーで今季初優勝を飾った。19年マスターズGCレディース以来6年ぶりのツアー通算3勝目。

優勝インタビューでは「3勝目（まで）が長かった」と感慨をにじませた。勝利から遠ざかった6年を振り返り「コロナがあったり、無観客の大会があったり、自分自身いろいろあったけど、この場にもう一度立てることができたのは日頃からサポートしてくれる方のおかげ。早くお礼を言いたい」と話した。

6年の間にはプライベートでも様々な出来事があった。優勝会見では「離婚したんです」と衝撃告白もあった。24年2月に一般男性と結婚したが、今年に入って離婚したという。

「たくさんの方に心配や迷惑を掛けて、ゴルフを続けていてもいいのかなと思う時間もあったけど、所属の富士通さんや応援してくれる方に早く恩返ししたいと頑張ってきた。私1人だけの優勝じゃないと心から思う」と支えてくれた周囲への謝意を口にした。

◇柏原 明日架（かしわばら・あすか）1996年（平8）1月30日生まれ、宮崎県出身の29歳。7歳の時に父・武道さんの影響でゴルフを始める。日章学園高卒。11年からナショナルチームで活動。14年地元宮崎開催のアクサ・レディースで4位に入るなどアマチュア時代からツアーで活躍。14年7月プロテスト合格。1メートル71、63キロ。