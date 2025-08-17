宮崎県で震度4の地震 津波の被害の心配なし
17日午前6時13分頃、日向灘を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、宮崎県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。
地震の概要
17日午前6時13分頃、宮崎県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯32.0度、東経131.9度)で、震源の深さはごく浅い、地震の規模(マグニチュード)は5.8と推定されます。
震度3以上が観測された市町村
【震度4】
◆宮崎県
宮崎美郷町 宮崎市 串間市 国富町
【震度3】
◆福岡県
筑前町
◆佐賀県
神埼市 白石町
◆熊本県
阿蘇市 産山村 熊本高森町 熊本南区 八代市 玉名市 宇土市 宇城市 熊本美里町 長洲町 西原村 嘉島町 人吉市 多良木町 山江村 あさぎり町 芦北町
◆大分県
臼杵市 津久見市 佐伯市 竹田市
◆宮崎県
椎葉村 高千穂町 日南市 綾町 延岡市 日向市 西都市 高鍋町 新富町 木城町 川南町 宮崎都農町 門川町 都城市 小林市 えびの市 三股町 高原町
◆鹿児島県
鹿児島市 霧島市 伊佐市 姶良市 湧水町 鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 大崎町 東串良町 錦江町 肝付町