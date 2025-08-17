17日午前6時13分頃、日向灘を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、宮崎県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。

地震の概要

17日午前6時13分頃、宮崎県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯32.0度、東経131.9度)で、震源の深さはごく浅い、地震の規模(マグニチュード)は5.8と推定されます。

宮崎県の沿岸では今後2、3時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられますが、被害の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆宮崎県
宮崎美郷町　宮崎市　串間市　国富町

【震度3】
◆福岡県
筑前町

◆佐賀県
神埼市　白石町

◆熊本県
阿蘇市　産山村　熊本高森町　熊本南区　八代市　玉名市　宇土市　宇城市　熊本美里町　長洲町　西原村　嘉島町　人吉市　多良木町　山江村　あさぎり町　芦北町

◆大分県
臼杵市　津久見市　佐伯市　竹田市

◆宮崎県
椎葉村　高千穂町　日南市　綾町　延岡市　日向市　西都市　高鍋町　新富町　木城町　川南町　宮崎都農町　門川町　都城市　小林市　えびの市　三股町　高原町

◆鹿児島県
鹿児島市　霧島市　伊佐市　姶良市　湧水町　鹿屋市　垂水市　曽於市　志布志市　大崎町　東串良町　錦江町　肝付町