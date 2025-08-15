中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。

会見の最後に後方から中日ナイン１０人が現れ、大野雄大投手とブライト健太外野手から花束を受け取った。細川成也外野手らに周りを囲まれ、笑顔で記念撮影。１８年間のプロ野球生活をねぎらわれた。

会見で「今はチームメート、先輩、後輩がいるが、まだシーズンは残っているが、中日ドラゴンズをいうチームを全力で応援していきたい」と話した中田。記念撮影が終わって報道陣から拍手が送られると、こらえきれなかったのか潤んだ瞳を指でぬぐった。

２カ月前に引退を決断したという中田は、母・香織さんや家族にはいつ伝えたのか問われると、「１カ月前くらいに母親と家族には伝えました」と説明。「やっぱり僕以上に悲しんでくれた」と言うと上を向き、瞳はそれまでよりも潤んでいるように見えた。

中田は２３年オフに巨人との複数年契約を解除して自由契約となり、中日と２年契約を結んでいた。

中日に移籍１年目の昨季は開幕当初はチームをけん引したが、その後腰痛を発症し６２試合、打率・２１７、４本塁打、２１打点に終わった。腰の負担を減らすために減量して臨んだ１８年目の今季はここまで２５試合で２本塁打、４打点。５月に腰痛が再発して離脱し、今月７日に３カ月ぶりに１軍に昇格したが、１２日に抹消。昇格後は３打数無安打だった。

◆中田翔（なかた・しょう）１９８９年４月２２日生まれ、３６歳。広島県出身。１８４センチ、１０７キロ。大阪桐蔭から２００７年高校生ドラフト１巡目で日本ハム入団。打点王を３度獲得するなど、リーグを代表する強打者となる。２１年シーズン中に巨人へ移籍。２４年からは中日でプレーしていた。通算３０９本塁打は今季の現役選手中２位、１０８７打点は同３位。