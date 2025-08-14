マクドナルドは8月11日、ハッピーセット「ポケモン」のポケモンカードキャンペーンを巡る混乱について公式サイトで謝罪しました。期間限定カードを求めて店頭には長蛇の列ができ、大量注文や食品廃棄などの様子がSNSで拡散され、大きな騒動となったのです。

そんな中、記者は偶然キャンペーン期間中の店舗を訪問。通路が人でふさがれ、商品提供まで30分以上かかる異例の混雑を目の当たりにしました――。

■ ポケモンカードの騒動を巡り、マクドナルドは謝罪と今後の対応についての文章を掲載

問題となったのは、8月9日に始まった3日間限定のキャンペーン。ハッピーセット1セットにつきポケモンカードを2枚配布するもので、購入は1人5セットまでに制限されていました。

しかし販売開始直後から、制限をかいくぐるかのような大量購入が各地で相次ぎ、店頭や周辺では混雑や無秩序な列、さらにはおもちゃだけを受け取って残りの食品を廃棄する行為まで確認されました。

こうした事態を受けてマクドナルドは、11日に公式サイト内に謝罪文と今後の対応についての文章を掲載。

「ハッピーセットの転売目的での購入や、食品の放置・廃棄を容認しません」とし、再発防止のため「購入数のより厳格な制限」と「フリマアプリ運営事業者との継続的な協議」を早急かつ徹底して講じていくとしました。

■ 偶然訪れた記者が感じた“異様な雰囲気”

まさしく騒動の渦中にあった8月10日に、記者はたまたまマクドナルドを訪れていました。

入店したのは午前11時過ぎごろで、まず驚いたのが人の多さ。

記者が訪れた店舗は入口近くにレジと受け取りカウンターがあり、その前を通った奥に、座席エリアがあるという構造です。

その座席エリアに抜けるための通路が人で塞がれており、かき分けていかないと前に進めないという状況でした。順番待ちの列も整理されていないため、客は無秩序に通路に広がっていて、待機列と言うよりも単なる人混みといった有様でした。

普段からよく利用している店舗なのですが、滅多に見ない人の多さにびっくり。土曜の昼どきだとしても異様な雰囲気を感じ、そこでようやくハッピーセット「ポケモン」が始まっていることを思い出しました。

人混みをかき分けてどうにか店内に空席を見つけ、着席。客の多さに比べると、意外と座席は空いていました。

予定と予定の空き時間で寄ったため長く滞在するつもりはなく、アイスコーヒーのSだけをモバイルオーダーで注文し、待つことに。

その間も受け取りカウンター周辺の混雑は一向に収まらず、まさに黒山の人だかりといった光景。

店員は「商品提供まで3〜40分ほどお時間をいただいています」「呼び出しはモニタではなく口頭で行っています」ということをしきりに連呼。訪れた店舗は通常は商品提供まで長くても数分で、基本的にはモニタに表示された番号を見て受け取りに行くことから、この日のオペレーションはかなりイレギュラーなものに感じました。

しかしながら、SNSなどで見かけるような、明らかな転売目的の客や、ハッピーセットのおまけだけを手に入れて残りを放置していくような客は、少なくとも記者が見る限りでは、いなかったように思います。

ちなみに記者が注文したアイスコーヒーは30分ほどたっても届かず。気長に待っていたのですが、あとからやってきた隣の客のセットメニューが先に届いたため、店員に軽く尋ねてみて、ようやく受け取ることができました。

その際、店員からは「すみません、ハッピーセットに紛れていてお出しするのが遅れました」という旨の謝罪の言葉が。今回のハッピーセット「ポケモン」ポケモンカードキャンペーンが、オペレーションに影響を及ぼしている一端を、肌で感じた瞬間でした。

■ 1グループ様1会計、3セットまで

記者が訪れた店舗は、SNSの投稿を見ている限りでは、今回の騒動の中でも比較的落ち着いていた可能性が高いと考えます。とはいえ実際に店舗にいた身としては、かなりの慌ただしさの中にあったとも感じています。

ハッピーセットのおもちゃの転売を巡る騒動は今回が初めてではなく、過去にも同様の事態が発生。そのためマクドナルドの対応の甘さを批判する声がかつてないほど続出し、今回の大きな騒動に繋がったと考えられます。

マクドナルドは「購入数のより厳格な制限」などの再発防止策を講じるとしていますが、8月14日に発表された「8月15日(金)〜17日(日)までの購入制限について」という発表によると、「1グループ様1会計、3セットのご購入を上限」「モバイルオーダー、マックデリバリーサービスにおいてもシステム上で上記と同様のご購入数の上限を設定」という内容。効果については現時点では判断がつかない状況です。

今回の対策がどの程度効果を発揮するのか、実施初日の店舗の様子に注目が集まりそうです。

