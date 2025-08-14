女優ハル・ベリー（58）が最初の夫と離婚した理由は、ハルが「料理と掃除」をしなかったからだという。1993年に元プロ野球選手のデビッド・ジャスティス（59）と結婚したハルだが、わずか4年ほどで離婚、その大きな理由がハルの仕事と独立心にあったとデビッドが振り返った。



【写真】「家事は妻がすべき」考えだった元夫のプロ野球選手の現役時代

マット・バーンズのポッドキャスト番組『オール・ザ・スモーク』の中でデビッドはこう明かす。「人間関係に関する僕の知識、理解、知恵がとにかく乏しかった。だから自分の母親のことを考えてたんだ。僕は中西部の出身だから、当時、妻とは料理や掃除をすべきだという昔ながらの考えが頭にあった」「それで『一緒に子供を持つとしたら、この女性と子供を持ち、家族を築きたいか？』と考えた。当時の若い自分は、彼女は料理も掃除もしないし、母性もあまり感じられないって、問題を感じ始めた」



また、デビッドは交際スタートからおよそ5か月後にハルからプロポーズされたことを明かし、「自分の心の準備が出来ていたかは分からないけど、ノーと言って、彼女に気まずい思いをさせたくなかったし、僕もその瞬間に浸っていたのかも」と語った。



ハルの多忙な仕事と自身の恋愛経験の少なさが離婚につながったとした一方で、当時セラピーの存在を知っていれば、乗り越えることもできたかもしれないと振り返っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）