タレント・山口智充（56）がABCテレビ「これ余談なんですけど…」に今年1月に出演した際の未公開トークが13日深夜、同番組で披露され、レジェンド番組楽屋でのハプニングが明かされた。

山口は、大阪・八尾市内の飲食店で出されるサバの棒寿司が大好物。何番組かで紹介すると店が大繁盛となり、お礼として店から棒寿司が大量に届いたという。

サバは足がはやいため、「当時、“笑っていいとも！”をやらせてもらってたから、楽屋で皆さんに配って。居てる人、居てない人いてるから、おらんとこには置いていった」と山口。すると共演していた大先輩、笑福亭鶴瓶の楽屋から「誰や〜っ!!」と大声が聞こえ、「ワシ、サバ一番あかんねーん!!」との雄叫びが響いた。

山口は「ほんまにアカンらしくて。“オマエかーっ!?”って真剣に怒られたんですよ。こっちは良かれと思って差し入れしてるんですけど」と苦笑いした。鶴瓶にはサバアレルギーがある。

「そんな怒られるぐらい、ほんまにダメなんですって。“オマエ、知らんのか。俺がサバ嫌いなこと”って。“うわ、すんませ〜ん！”言うて…」と謝ったものの、「腹立つから、もう一回置きに行ったんすよ」とニヤリ。「まだ余ってたから2つ置きに行った。“おいーっ!!”いう声だけ聞こえてましたけどね」と明かし、笑わせた。

芸人ならではのやりとりに、かまいたちの濱家隆一は「イタズラ（好き）の人なんや」と大笑いだった。