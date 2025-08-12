「暑い」以外の言葉が出なくなるほどの夏真っ盛りだが、“これまで以上”なのは暑さだけではない。主要観光地をはじめ、街じゅうに外国人観光客が押し寄せている。その影響を色濃く受けているのは、お寺や神社も同様だ。全国の神社仏閣で今、何が起こっているのか。宗教専門誌『宗教問題』の最新号（50号）で「インバウンドvs宗教」というテーマを扱った、編集長の小川寛大氏が、驚くべき実態を明かす。

＊＊＊

【写真】「DON’T TOUCH」外国人観光客による“迷惑行為”を受けて、富士山の麓のコンビニで設置された「黒い幕」

2024年、過去最高となる3687万人もの外国人観光客が日本を訪れたという。25年には、これが4000万人規模になることがほぼ確実視されている。

神社仏閣にも外国人観光客は押し寄せる

日本には現在、かつてない“インバウンド景気”が訪れているとする報道なども多い。しかし同時に、こうした外国人観光客の増加によって、「どこへ行っても混んでいる」「外国人観光客のマナー違反によって日本人の生活が乱されている」などといった観光公害、すなわちオーバーツーリズムの弊害が語られてもいたりする。

それが色濃く表れている一つが、神社仏閣だ。日本の観光地のなかでも特に“魅力的な場所”で、「日本のお寺や神社を訪ねてみたい」とやってくる外国人観光客は数多く、各所で問題が顕在化しつつあるのだ。

「参拝目的以外での立ち入り禁止」

すでに、日本の宗教文化やマナーを理解しない外国人が、寺社で暴れるなどして問題を起こす行為が多々報じられている。なかには日本の宗教や文化に対して明確な悪意を持ち、犯行におよぶ外国人もいるようだが、「基本的には悪意というよりも無理解が原因で起こっている」と、ある外国人相手の観光ガイド経験者は語る。

「日本人にとって神社仏閣はやはり『静かに敬うべき大切な場所』だが、多くの外国人にとっては『その他多くの観光地と同じ、ただ遊びに来た場所』。だから羽目を外したイタズラ行為や、“SNS映え”のための迷惑行為などをしてしまう人も出てくる」

そしてこの種の問題は、曲がりなりにもガイドなどがついて回る団体ツアーではそれなりに抑制されており、個人観光客のほうがマナー違反は目立つとの指摘がある。

長崎県対馬市は、地理的な関係もあって以前から韓国人観光客の多い場所だが、この対馬にある有名神社・和多都美神社が25年3月、「韓国人観光客による迷惑行為」を理由に「参拝目的以外での立ち入り禁止」を打ち出して、メディアなどの注目を集めた。現地で取材すると、やはり「個人観光客は団体観光客に比べてマナーが悪い」という声が聞こえてくる。昔から韓国人観光客の多かった対馬の神社がなぜ、こうした強烈な声明を出したのかは一考する価値があろう。

小川寛大（おがわかんだい）

宗教専門誌『宗教問題』編集長。ジャーナリスト。1979年熊本県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。宗教業界紙『中外日報』記者を経て、2014年より『宗教問題』編集委員、15年に同誌編集長に就任。著書に『池田大作と創価学会 カリスマ亡き後の巨大宗教のゆくえ』（文春新書）、『南北戦争英雄伝 分断のアメリカを戦った男たち』（中公新書ラクレ）など。

デイリー新潮編集部