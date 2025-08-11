Instagramアカウント「あずき」に、初めて自分のお口の匂いを嗅いで、衝撃を受ける子猫の「あずき」ちゃんの姿をとらえたリール動画が投稿されました。

執筆時点で509万再生を突破したこの動画には、「目がガチになるのおもろいwww」「真剣なお顔が可愛過ぎ♡♡」といった声があがりました。

【動画：初めて嗅ぐ『自分の口臭』に……】

天真爛漫なあずきちゃん♡

今年のこどもの日に、縁あって飼い主さんのもとへとやってきた、ミヌエットの子猫「あずき」ちゃん。その天真爛漫で可愛らしい姿に、あずきちゃんのために働こうとしている飼い主さんも、つい仕事の手を止めてしまうほど、毎日メロメロになってしまうのだとか。

そんなあずきちゃんに、ある日、思わず笑ってしまう“悲劇”が訪れたのだそうです。

初めて嗅いだ自分の口臭

その日、歯磨きをしていたというあずきちゃん。飼い主さんが差し出した歯ブラシを一心不乱にかじっていたそうですが、勢い余って歯ブラシから口を離してしまったのだそう。

するとあずきちゃんは、目の前にある歯ブラシに興味を引かれたのか、歯磨きを中断して、くんくんと歯ブラシの匂いを嗅いでみることに。

すると、初めて嗅ぐ匂いに驚いたのか、あずきちゃんは「あれ？」という表情を浮かべたといいます。

そして、再び近づいて匂いを嗅いだ次の瞬間。あずきちゃんはすぐに歯ブラシからお顔を遠ざけると、突然お口をポカンと開けて固まってしまったのだそう。

初めて嗅いだ自分の口臭に、フレーメン反応を起こしてしまったあずきちゃんが可愛らしすぎて、胸がときめいてしまいます。

まさかの濡れ衣！？

その後、気を取り直したあずきちゃんは、どうやら匂いのもとを、歯ブラシを持っていた飼い主さんの手だと思った模様。まさかの濡れ衣を着せられてしまった飼い主さんの手を、クンクンと真剣な顔で嗅ぎ始めたといいます。

そんなあずきちゃんの一連の行動が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

あずきちゃんの見事なリアクションに、リール動画の視聴者からは「ネコ『くさっ…この手か？』みたいな感じなの好き」「え…なにこれ…という納得いかない感じのフレーメン反応w」「最後あれ？飼い主の匂いじゃないよね？みたいな感じで匂ってるのかわいい」「癖になってもう一回嗅ぎにいってるのかわいいw」「え、こんな臭いことある？？？みたいな顔で可愛い」「自分の匂いだとは信じたくなさそう(笑)」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「あずき」では、天真爛漫で可愛すぎるあずきちゃんが、愛情深い飼い主さんに見守られながら元気いっぱいに成長していく様子を、多数の動画で楽しむことができます。

