「年収600万円」の会社員。給与明細で“会社と自分”が「厚生年金に9万円」払っていることに衝撃！「本当は自分の給料だったのでは？」と思ってしまうけど、将来元は取れるのでしょうか？

会社が負担している社会保険料、という「見えない給料」はいくら？

社会保険に加入している会社員の毎月の給与からは、健康保険料や厚生年金保険料が引かれます。例えば、東京都協会けんぽに所属している40歳以上の人（介護保険料負担あり）の保険料率は健康保険料が11.5％、厚生年金保険料が18.3％の合計29.8％です。

これを会社と本人が折半して支払います。年収600万円（月収換算で50万円）の会社員の場合は、会社と本人それぞれが健康保険料2万8750円ずつと厚生年金保険料4万5750円ずつを支払っているのです。会社員本人は7万4500円を支払うので、50万円のうち14.9％が社会保険料として引かれていることになります。

一方、会社も同額の7万4500円を支払っています。これを本来もらえるはずだった「見えない給料」と考えると、実質的な報酬は57万4500円であったとも言えます。

社会保険料として本人と会社で合計14万9000円支払っており、これは57万4500円のうちの約25.9％にあたります。先述した「見えない給料」を合わせて考えると、社会保険料の負担は給料の4分の1以上を占めているのです。



社会保険料は元を取れる？

実質的な報酬の4分の1以上を占める社会保険料ですが、実際に払い損になっていないか気になるところです。

なお、健康保険料については、病気やけがでどれだけ保険を使うかにより個人差が大きいので、今回は厚生年金について考えていきます。

平均報酬が600万円で、月に自己負担分として平均4万5750円の厚生年金保険料を22～60歳まで38年間支払ったとしましょう。38年間で、本人自身は約2086万円、会社負担分を合わせると約4172万円の保険料を支払うことになります。

一方で、将来受け取る老齢厚生年金の「報酬比例部分」の試算額は、年額約125万円です。つまり、自分が支払った2086万円を回収するには約16.7年、会社負担分も含めた全額を取り戻すには約33.4年かかる計算になります。

65歳から受給を開始する場合、会社負担分を含めた全額を取り戻すためには、約99歳まで受給することが必要です。一方で、あくまでも自分が負担する分だけを考えると約82歳まで生きれば取り戻せることになります。



年金は「長生き保険」。遺族や障害への備えも含まれている

先述した期間を長いと感じるかもしれませんが、厚生年金のメリットは「長生きすればするほど得をする」という点だけではありません。老後だけでなく、在職中に障害を負ったときの「障害年金」や、万一の際の「遺族年金」があり、困ったときに自分や家族を救ってくれるものでもあります。

なお、遺族年金については、子のいない配偶者にも支給されていた遺族厚生年金が、2028年4月からは原則5年間の有期給付へと変わるなどの改正はあるものの、一概に「長生きしないと元が取れない」と言えるものではないでしょう。



思っているよりも社会保険料の負担は大きい

会社負担の社会保険料は、普段は目に見えにくいものですが、実質的には「見えない給料」として確かに存在しています。本人と会社で支払っている分を合わせると、実質的な報酬の4分の1以上が社会保険料として差し引かれているとも考えられ、負担は決して小さくありません。

だからこそ、自分が実際にはどれだけ負担しているかを知り、払った分を取り戻せるのかという観点だけではなく、その負担によってどのようなメリットがあるのか、どのような形で自分や家族を守ってくれているのか、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。



出典

全国健康保険協会 令和7年度保険料額表（令和7年3月分から）（東京支部）

日本年金機構 は行 報酬比例部分

執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士