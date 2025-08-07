このツヤ感がオシャレ♡【ZARA】40・50代のきれい見え！「サテンアイテム」

今季トレンドの “サテン素材” は、ツヤと落ち感で大人の装いに上品さをプラスしてくれる頼れる存在。特に【ZARA（ザラ）】では、40・50代が取り入れやすいきれいめデザインが充実しているようです。今回は、いつものコーデに華やかさと抜け感を添えてくれる「サテンアイテム」をご紹介。ぜひ夏の装いをアップデートしてみて。

後ろ姿まで抜かりなし！ 「サテンロングワンピ」

【ZARA】「ZW COLLECTION サテンロングワンピース」\9,990（税込）

ツヤのあるサテン素材が魅力のロングワンピース。大胆な背中見せ & 華奢ストラップが映えるデザインですが、40・50代にはTシャツやインナータンクとの重ね着もおすすめです。落ち感のあるサテン素材が、レイヤードするだけでこなれ感を演出。タウンユースにもきれいめにも活躍する、着映えワンピとしてワードローブに加えておきたい一枚です。

落ち着きカラーで挑戦しやすい「サテンスカート」

【ZARA】「サテンミディ丈スカート」〈ダークグレー〉\5,290（税込）

サテン素材ながら、落ち着いたグレーで派手すぎず大人世代も取り入れやすい一枚。すとんと落ちるIラインシルエットが腰まわりをすっきり見せてくれ、体型カバーもさりげなく叶いそう。Tシャツ合わせでカジュアルに、シャツやブラウスで品よく……と、幅広い着こなしに活躍しそうです。ウエストゴム仕様で、きちんと見えとラクさを両立できそうな点も優秀です。

美脚見えも叶いそう「サテンパンツ」

【ZARA】「ハイウエストサテンパンツ」〈ブラック〉\5,990（税込）

上品なツヤを放つサテン素材が、大人の黒パンツをぐっと新鮮に。ハイウエストとストレートなワイドシルエットで、脚を長く、すらっと見せてくれそうです。ウエストまわりはすっきり見えるのに、サイドジップ仕様で着脱がラクそう。Tシャツ合わせでカジュアルに、ブラウスと合わせてきれいめにと、シーンを問わず活躍が期待できます。

女らしさと抜け感を両立「サテンヒールサンダル」

【ZARA】「サテンキトゥンヒールサンダル」\5,990（税込）

光沢感のあるサテン素材が、大人の足元にさりげない華やぎを添えてくれるサンダル。細身のストラップとトゥセパレーター仕様で抜け感をプラス。スクエアトゥとキトゥンヒールで上品なバランスに仕上がっています。パンツにもスカートにもなじみやすく、きれいめにもカジュアルにもマッチしそう。大人の夏スタイルを軽やかに引き締めてくれそうな一足です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K