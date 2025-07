6月10日 (火) より休業していた「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」が、7月6日(日)からリニューアルオープン。「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」をコンセプトとした店舗デザインに生まれ変わり、多くのゲストに特別なひとときを届ける。今回クランクイン!トレンドは、開業に先駆けて実施されたメディア向け内覧会に参加し、一足先に店舗へ潜入! 見どころ盛りだくさんの店内の様子や、オープン25周年を記念した特別なコレクションをレポートする。

■劇場にいるような臨場感今回「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」は、「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」をコンセプトに、ゴールドを基調としたアールデコテイストのきらびやかで高級感のある空間に、さまざまなディズニーキャラクターを登場させることで、まるで映画のオープニング・ナイトで劇場にいるような臨場感を感じられるデザインに仕上げたという。さっそく入ってみると、オープン25周年を記念したフォトスポットがゲストをお出迎え。ゴールドのジャケットを羽織ったミッキーマウスをはじめ、ドレスアップしたミニーマウスやドナルドダックたちの装いはとても華やかで、アニバーサリーイヤーのお祝いにぴったりだ。また、フォトスポットの向かいには大きなサイネージが置かれており、『アラジン』、『ライオン・キング』、『ベイマックス』など人気作品の作中シーンが次々と流れてきて感動。懐かしい映像の数々に、思わず足を止めて見入ってしまった筆者。まだ入口だというのに、気づけば数分が過ぎていた。そろそろ商品を見に行こう。■アニバーサリーグッズ&体験型コンテンツが最高「OPENING NIGHT」と書かれたゲートを抜けて入った店内には、約1650種類のアイテムが並んでいる。なかでも注目は、本店のオープニング25周年を記念したコレクションだろう。靴や帽子にあしらった“25TR ANNIVERSARY”のロゴがポイントのぬいぐるみや、クリアトートバッグやチケット風のチャームがセットになったポップコーン、手をつないだミッキーマウスとミニーマウスの姿をずっと眺めていたくなるスノードームなどがラインナップ。いずれも、アニバーサリーイヤーのために用意された特別感あふれるオリジナルアートを用いている。それから、店内にはグッズ以外にもお楽しみが。店内中央の体験型コンテンツ“デジタル・エレベーター”では、ディズニーキャラクターが、劇場の客席やバルコニーへ向かうようなマジカルなシーンを表現しており、サイネージ横のボタンを押すと、なんとキャラクターがエレベーターに乗ってゲストの前に現れる! 映像はシルエットとアニメーションの2パターンが用意されており、シルエットは『ズートピア』、ドナルドダック、『眠れる森の美女』(フローラ、ファウナ、メリーウェザー)、マレフィセント、『おしゃれキャット』の5種類、アニメーションは『ベイマックス』、『ファンタジア』(ほうき)、ヴィランズ(アースラ、ハデス、フック船長)、『モンスターズ・インク』(マイク、サリー)、『トイ・ストーリー』(ウッディ、バズ)、『ファインディング・ドリー』(ハンク、ドリー)の6種類。毎回出てくるキャラクターの順番は異なり、誰と出会えるのかワクワク感が楽しめる。ちなみに、デジタル・エレベーターの裏にはミッキーマウスとミニーマウスの姿も。実は2人の姿は入口からは見えず、店内の奥まで入ってやっと存在に気づく。劇場に足を運ぶミッキーマウスとミニーマウスを見つけた瞬間、記者たちからは「かわいい」の声が連発していた。さらに奥では、映写室をイメージした新エリアが登場し、映写技師にふんしたグーフィーと会えるほか、まるで劇場のメイクルームのような大きな鏡と広々とした空間を完備したフィッティングルームでファッションアイテムの試着が可能。そのほか、映画館をイメージしてポップコーンを飾ったレジ周りや劇場スタッフをイメージしてデザインを一新したキャストコスチュームなど見どころが満載!リニューアルオープンを控えた「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」は、劇場にいるような臨場感を味わえる空間と、特別感あふれる商品ラインナップに囲まれていた。なお、7月6日(日)〜7月8日(火)の期間は、「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」 に入店するための予約が必要。詳しい詳細は、「ディズニーストア」の公式ホームページをチェックしてほしい。※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページよりご確認ください。※記載価格はすべて税込みです。※ 品切れの際はご了承ください。※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。(C) Disney(C) Disney/Pixar(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.