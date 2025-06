ÆüËÜ¹ñÆâ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¡ª¡ÖUGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï

最先端の技術を採用して信頼性の高いPCやスマートフォン周辺機器などを開発・生産している株式会社ユーグリーン・ジャパンは、日本国内クラウドファンディングの最高支援額を更新した「UGREEN NASync DXPシリーズ」を2025年6月3日(火)0時より一般発売を開始した。また、これを記念し、各製品を10%オフで提供する特別セールも実施中だ。■UGREEN NASync DXPシリーズ一般発売についてスマートフォンやPCを利用している人の多くはicloudやUSB等を利用してデータの保管をしているが、標準搭載のものは容量が小さい・データの紛失・転送速度が遅いといったリスクを抱えている。

しかし、今回発売されるUGREEN NASync DXPシリーズはこういったユーザーの課題を解決すべく、通常搭載よりも2倍の転送速度・2T容量が多く、最大級・プライバシー保護性向上といった特徴がある。さらに日常用途だけではなく、仕事用途向けにNAS従来の3製品に加え、今回NASyncDXP480T PLUSを新発売いたします。以下にて販売情報を紹介する。1)オンライン販売・販売チャネル:Amazon公式サイト(https://www.amazon.co.jp/stores/UGREEN/page/B7ACD7FE-CDC4-4ABA-8DBE-DF0EF9241609)・販売開始日 :2025年6月3日(火)・販売商品 : DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS・販売チャネル:NAS公式サイト(https://nas.ugreen.jp/)・販売開始日 :2025年6月3日(火)・販売商品 : DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS2)店頭販売・販売店舗 :ヨドバシカメラ・公式サイト:https://www.yodobashi.com/?word=UGREEN※対象店舗 :秋葉原、新宿西口、新宿東口、横浜など、全国16店舗・販売開始日:2025年6月3日(火)・販売商品 :DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS・販売店舗 :ビックカメラ・公式サイト: https://www.biccamera.com/bc/category/?q=UGREEN&sg=※対象店舗 :有楽町、秋葉原、池袋本店など、全国12店舗・販売開始日:2025年6月3日(火)・販売商品 :DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS■製品概要「UGREEN NASync DXPシリーズ」は、お客様が簡単にデータの管理ができる快適な生活を送ること意識しており、準備が3ステップで完了する点や、初心者ガイドも用意しているため、普段NASを使わない方でも、簡単に使用できる。また、撮影日時などの条件をセットすることで、自動でアルバムが完成する注目の機能も搭載している。1. NASync DXP2800販売価格:\55,880(税込)※ドライブ別途購入必須【製品概要】本製品は、8GBDDR5 RAMや2.5GbEポートを搭載し、高速データ処理と転送性能を実現。M.2スロットや最大64TBストレージ対応、4K HDMI出力など、拡張性と多機能性を備えた次世代NASソリューション。これからNASを始めてみたい初心者にもおすすめの一台として、手軽かつ高性能なストレージソリューションを提供する。【販売サイト】https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasync-dxp28002. NASync DXP4800 PLUS販売価格:\99,880(税込)※ドライブ別途購入必須【製品概要】本製品は、高速データ処理を実現しており、クラウドからのシームレスデータ移行やTRUSTe認証によるセキュリティ強化、多機能インターフェース、4K HDMI出力を備え、家庭ユーザーから小規模企業まで幅広く対応。簡単に操作でき、優れたコストパフォーマンスを提供し、ストレージソリューションとして最適な選択肢だ。【販売サイト】https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasync-dxp4800-plus3. NASync DXP6800 PRO販売価格:\169,880(税込)※ドライブ別途購入必須【製品概要】本製品は、DDR5メモリによる高速データ処理、TRUSTe認証でのデータセキュリティ強化、クラウドストレージからのシームレス移行を実現。4K/8K動画再生やマルチユーザ対応のデータ共有機能で、家庭でのエンターテインメント利用から、プロフェッショナル用途のデータ管理まで幅広く活躍する。マルチユーザでのデータ共有機能も搭載しており、家族やチームでの効率的なデータ利用をサポートする。【販売サイト】https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasyncdxp6800-pro■DXPシリーズ新製品4. NASync DXP480T PLUS販売価格:\129,880 (税込)【製品概要】プロ仕様のパフォーマンスを追求して設計されたNASync DXP480T Plusは、本HDD一体型であり、すべてのストレージに高速なM.2 NVMe SSDを採用したオールフラッシュ構成のモデル。4つのM.2 NVMeスロット、10GbEポート、そしてThunderbolt 4ポートを搭載しており、大容量データの読み書きや転送を驚くほどスムーズに行える。特に映像・音楽制作など、大きなファイルを扱うプロのクリエイターにとって最適なモデルだ。保存、共有、編集といった一連の作業をスピーディーに行えるため、作業効率が大幅にアップ。ダウンタイムを最小限に抑え、より多くの時間をクリエイティブに使える。【販売サイト】https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasyncdxp480t-plus