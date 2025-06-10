ÆüËÜ¹ñÆâ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¡ª¡ÖUGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦À¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÇ¹â»Ù±ç³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡ÖUGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë0»þ¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢³ÆÀ½ÉÊ¤ò10¡ó¥ª¥Õ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë¤â¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¢£UGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º°ìÈÌÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ïicloud¤äUSBÅù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝ´É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¸½àÅëºÜ¤Î¤â¤Î¤ÏÍÆÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¶¼º¡¦Å¾Á÷Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëUGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢ÄÌ¾ïÅëºÜ¤è¤ê¤â2ÇÜ¤ÎÅ¾Á÷Â®ÅÙ¡¦2TÍÆÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇÂçµé¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îÀ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆü¾ïÍÑÅÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»öÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËNAS½¾Íè¤Î3À½ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²óNASyncDXP480T PLUS¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¤ÆÈÎÇä¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
¡¦ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Amazon¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.amazon.co.jp/stores/UGREEN/page/B7ACD7FE-CDC4-4ABA-8DBE-DF0EF9241609¡Ë
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü ¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡§ DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS
¡¦ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§NAS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://nas.ugreen.jp/¡Ë
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü ¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡§ DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS
2¡ËÅ¹Æ¬ÈÎÇä
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¡§¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yodobashi.com/?word=UGREEN
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ ¡§½©ÍÕ¸¶¡¢¿·½ÉÀ¾¸ý¡¢¿·½ÉÅì¸ý¡¢²£ÉÍ¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ16Å¹ÊÞ
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡§DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¡§¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.biccamera.com/bc/category/?q=UGREEN&sg=
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ ¡§Í³ÚÄ®¡¢½©ÍÕ¸¶¡¢ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ12Å¹ÊÞ
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡§DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¡ÖUGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬´ÊÃ±¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½àÈ÷¤¬3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°Î»¤¹¤ëÅÀ¤ä¡¢½é¿´¼Ô¥¬¥¤¥É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊNAS¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»£±ÆÆü»þ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤¹¤ëÃíÌÜ¤Îµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1. NASync DXP2800
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\55,880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥é¥¤¥ÖÊÌÅÓ¹ØÆþÉ¬¿Ü
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢8GBDDR5 RAM¤ä2.5GbE¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ÈÅ¾Á÷ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£M.2¥¹¥í¥Ã¥È¤äºÇÂç64TB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÂÐ±þ¡¢4K HDMI½ÐÎÏ¤Ê¤É¡¢³ÈÄ¥À¤ÈÂ¿µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤ÂåNAS¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤«¤éNAS¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê·Ú¤«¤Ä¹âÀÇ½¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasync-dxp2800
2. NASync DXP4800 PLUS
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\99,880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥é¥¤¥ÖÊÌÅÓ¹ØÆþÉ¬¿Ü
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¿°Ü¹Ô¤äTRUSTeÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡¢Â¿µ¡Ç½¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡¢4K HDMI½ÐÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢²ÈÄí¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤À¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasync-dxp4800-plus
3. NASync DXP6800 PRO
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\169,880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥é¥¤¥ÖÊÌÅÓ¹ØÆþÉ¬¿Ü
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢DDR5¥á¥â¥ê¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿½èÍý¡¢TRUSTeÇ§¾Ú¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¡£4K/8KÆ°²èºÆÀ¸¤ä¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶ÂÐ±þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¶¦Íµ¡Ç½¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍøÍÑ¤«¤é¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÍÑÅÓ¤Î¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¶¦Íµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasyncdxp6800-pro
¢£DXP¥·¥ê¡¼¥º¿·À½ÉÊ
4. NASync DXP480T PLUS
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\129,880 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿NASync DXP480T Plus¤Ï¡¢ËÜHDD°ìÂÎ·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ë¹âÂ®¤ÊM.2 NVMe SSD¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¹½À®¤Î¥â¥Ç¥ë¡£4¤Ä¤ÎM.2 NVMe¥¹¥í¥Ã¥È¡¢10GbE¥Ý¡¼¥È¡¢¤½¤·¤ÆThunderbolt 4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤äÅ¾Á÷¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤Ë±ÇÁü¡¦²»³ÚÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°·¤¦¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£ÊÝÂ¸¡¢¶¦Í¡¢ÊÔ½¸¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Îºî¶È¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasyncdxp480t-plus
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥°¥ì¡¼¤Î4¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡ªÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¹
¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÚÆù¤ò¤È¤³¤È¤ó´®Ç½¡ª¤«¤Ä¤ä¡ÖÆÚDX¡×
¡¦À®Ìó¤·¤¿¤é20Ëü±ß¥²¥Ã¥È¡ª¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤òÁý¤ä¤½¤¦¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤ò³«»Ï
¡¦Êì¤ÎÆü¤ò¡¢Êì¤Î·ò¹¯¤òÁÛ¤¦Æü¤Ë¡£½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÊì¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÆü¡×À©Äê¼°
¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤òÉâ¤«¤·¤ÆÀßÃÖ¡ªÈÆÍÑ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼ÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ
¢£UGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º°ìÈÌÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ïicloud¤äUSBÅù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝ´É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¸½àÅëºÜ¤Î¤â¤Î¤ÏÍÆÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¶¼º¡¦Å¾Á÷Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
¡¦ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Amazon¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.amazon.co.jp/stores/UGREEN/page/B7ACD7FE-CDC4-4ABA-8DBE-DF0EF9241609¡Ë
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü ¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡§ DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS
¡¦ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§NAS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://nas.ugreen.jp/¡Ë
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü ¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡§ DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS
2¡ËÅ¹Æ¬ÈÎÇä
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¡§¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yodobashi.com/?word=UGREEN
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ ¡§½©ÍÕ¸¶¡¢¿·½ÉÀ¾¸ý¡¢¿·½ÉÅì¸ý¡¢²£ÉÍ¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ16Å¹ÊÞ
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡§DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¡§¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.biccamera.com/bc/category/?q=UGREEN&sg=
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ ¡§Í³ÚÄ®¡¢½©ÍÕ¸¶¡¢ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ12Å¹ÊÞ
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ ¡§DXP2800 / DXP4800 PLUS / DXP6800 PRO / DXP480T PLUS
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¡ÖUGREEN NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬´ÊÃ±¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½àÈ÷¤¬3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°Î»¤¹¤ëÅÀ¤ä¡¢½é¿´¼Ô¥¬¥¤¥É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊNAS¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»£±ÆÆü»þ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤¹¤ëÃíÌÜ¤Îµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1. NASync DXP2800
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\55,880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥é¥¤¥ÖÊÌÅÓ¹ØÆþÉ¬¿Ü
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢8GBDDR5 RAM¤ä2.5GbE¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ÈÅ¾Á÷ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£M.2¥¹¥í¥Ã¥È¤äºÇÂç64TB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÂÐ±þ¡¢4K HDMI½ÐÎÏ¤Ê¤É¡¢³ÈÄ¥À¤ÈÂ¿µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤ÂåNAS¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤«¤éNAS¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê·Ú¤«¤Ä¹âÀÇ½¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasync-dxp2800
2. NASync DXP4800 PLUS
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\99,880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥é¥¤¥ÖÊÌÅÓ¹ØÆþÉ¬¿Ü
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥Ç¡¼¥¿°Ü¹Ô¤äTRUSTeÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡¢Â¿µ¡Ç½¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡¢4K HDMI½ÐÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢²ÈÄí¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤À¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasync-dxp4800-plus
3. NASync DXP6800 PRO
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\169,880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥é¥¤¥ÖÊÌÅÓ¹ØÆþÉ¬¿Ü
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢DDR5¥á¥â¥ê¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿½èÍý¡¢TRUSTeÇ§¾Ú¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¡£4K/8KÆ°²èºÆÀ¸¤ä¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶ÂÐ±þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¶¦Íµ¡Ç½¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍøÍÑ¤«¤é¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÍÑÅÓ¤Î¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¶¦Íµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasyncdxp6800-pro
¢£DXP¥·¥ê¡¼¥º¿·À½ÉÊ
4. NASync DXP480T PLUS
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\129,880 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿NASync DXP480T Plus¤Ï¡¢ËÜHDD°ìÂÎ·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ë¹âÂ®¤ÊM.2 NVMe SSD¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¹½À®¤Î¥â¥Ç¥ë¡£4¤Ä¤ÎM.2 NVMe¥¹¥í¥Ã¥È¡¢10GbE¥Ý¡¼¥È¡¢¤½¤·¤ÆThunderbolt 4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤äÅ¾Á÷¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤Ë±ÇÁü¡¦²»³ÚÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°·¤¦¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£ÊÝÂ¸¡¢¶¦Í¡¢ÊÔ½¸¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Îºî¶È¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://nas.ugreen.jp/products/ugreen-nasyncdxp480t-plus
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥°¥ì¡¼¤Î4¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡ªÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¹
¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÚÆù¤ò¤È¤³¤È¤ó´®Ç½¡ª¤«¤Ä¤ä¡ÖÆÚDX¡×
¡¦À®Ìó¤·¤¿¤é20Ëü±ß¥²¥Ã¥È¡ª¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤òÁý¤ä¤½¤¦¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤ò³«»Ï
¡¦Êì¤ÎÆü¤ò¡¢Êì¤Î·ò¹¯¤òÁÛ¤¦Æü¤Ë¡£½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÊì¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÆü¡×À©Äê¼°
¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤òÉâ¤«¤·¤ÆÀßÃÖ¡ªÈÆÍÑ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼ÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ