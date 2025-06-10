ÆüËÜ¹ñÆâ±Ç²è´Û½é¡ª¡ÖAKRacing BOX¥·ー¥È¡×¤¬¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Ë6·î18Æü¤è¤êÆ³Æþ
¡¡¾¾ÃÝ¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥·¥¢¥¿ー¥º¡Ê°Ê²¼¡¢SMT¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ö¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¡×¤Ë¡¢AKRacing¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¡ÖAKRacing BOX¥·ー¥È¡×¤ò6·î18Æü¤è¤êÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê²÷Å¬¤Ê±Ç²è¤Î´Õ¾Þ´Ä¶¤äÀßÈ÷¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥³¥È¥Ö¥¥·ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢´ûÂ¸¤Î±Ç²è´Û¤Î»ÅÍÍ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¾¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ä¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÃåÀÊ»þ¤Î²÷Å¬À¡¦ÈèÏ«ÅÙ·Ú¸º¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Îµ¡Ç½À¤Ë¿ÆÏÂÀ¤ò´¶¤¸¡¢Âç·¿¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀßÅù¡¢´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿³«È¯¡¦Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëAKRacing¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¥É¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê±Ç²è´Û¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¤ò³«È¯¡£AKRacing¤Î¥·ー¥È¤¬ÆüËÜ¤Î±Ç²è´Û¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6·î18Æü¤«¤é¥¹¥¯¥êー¥ó1¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡¢³Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ¿ï»þÆ³ÆþÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï3,000±ß¶Ñ°ì¡Ê°ìÉôÆÃÊÌÎÁ¶â¡¢ÆÃÊÌ¶½¹Ô½ü¤¯¡Ë¡£
SMT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Î¥Á¥§¥¢¡¢ÄÌ¾ïºÂÀÊ¤è¤ê2ÇÜ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¹¥Úー¥¹
¡¡º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ»º¹âµé¼Ö¤ÈÆ±ÁÇºà¤ÎPU¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿°Ø»Ò¤ÎÇØÌÌ¤ÏAKRacing¥Á¥§¥¢¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ëPremium¥·¥êー¥º¡¢ºÂÌÌ¤Ï¤½¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëPremium Monarca¥·¥êー¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿SMT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ûー¥ë¥É´¶¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¤è¤ê²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡1ÀÊ¤º¤ÄBOX·¿¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¡¢²ÙÊªÆþ¤ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥Æー¥Ö¥ë¡¢2¤Ä¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥Àー¡¢¾åÃå¤ä²ÙÊª¤ò³Ý¤±¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤ò´°È÷¡£Á´ÂÎ¤ÇÄÌ¾ïºÂÀÊ¤ÎÌó2ÇÜ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¹¥Úー¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡ÖAKRacing BOX¥·ー¥È¡×¤Ï¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Î³Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎºÇ¸åÎó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ê6ÈÖ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¡ÚAKRacing BOX¥·ー¥È¡Û
1¡ß1.2m¡Ê²£¡ß¹â¤µ¡Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ
¡ÖAKRacing BOX¥·ー¥È¡×µ¡Ç½ÆÃÄ§
¡¦¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È
¡¡Æ¬¤È¼ó¤ò»Ù¤¨¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÑÀª¤òºî¤ë¡£
¡¦¥á¥¿¥ë¥Õ¥ìー¥à
¡¡ÆâÉô¤Î¥á¥¿¥ë¥Õ¥ìー¥à¤Ï¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È
¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¤Ò¤¸³Ý¤±¤ÏSMT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¡£2¤Ä¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò´°È÷¡£
¡¦¥é¥ó¥Ðー¥µ¥Ýー¥È
¡¡¹øÄÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÑÀª¤òºî¤ë¡£
¡¦ºÂÌÌ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡°µÎÏ¤òÊ¬»¶¤·¡¢½¸ÃæÅª¤Ë°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ëÉô°Ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤ÇÈèÏ«¤ò·Ú¸º¡£
¡¦¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½
¡¡ºÂÌÌ¤ÈÇØ¤â¤¿¤ì¤Î³ÑÅÙ¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ºÇÂç115ÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤Þ¤ÇÁ´ÂÎ¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥·ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë²ÙÊªÆþ¤ìÉÕ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥Æー¥Ö¥ë¡¢¾åÃå¤ä²ÙÊª¤ò³Ý¤±¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤ò´°È÷¡£
ÎÁ¶â
3,000±ß¶Ñ°ì¡Ê°ìÉôÆÃÊÌÎÁ¶â¡¢ÆÃÊÌ¶½¹Ô½ü¤¯¡Ë
¢¨¥à¥Ó¥Á¥±¡¢³Æ¼ï³ä°ú¡¢¾·ÂÔ·ô¡¢³ô¼ç·ô¤Ï¤´»ÈÍÑÄº¤±¤Þ¤»¤ó
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
WEB¡§6·î17Æü17»þ～SMT MembersÀè¹Ô/21»þ～°ìÈÌ
·à¾ìÁë¸ý¡§6·î18Æü·à¾ì¥ªー¥×¥ó～