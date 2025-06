【第80回プライズフェア】 5月21日 開催

BANDAI SPIRITSは、5月21日に開催された「第80回プライズフェア」にてプライズフィギュア、プライズぬいぐるみの新作を公開した。

「第80回プライズフェア」は国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、プライズ景品の新作が公開された。

同社では「ドラゴンボール」や「NARUTO-ナルト- 疾風伝」、「クレヨンしんちゃん」のプライズフィギュアが公開。さらに、「ふたりはプリキュア」や「らんま1/2」など数多くの作品のキャラクターたちが立体化。

さらに約11cmの手のひらサイズのぬいぐるみ「ちびぐるみ」シリーズにて「スーパー戦隊シリーズ」第2弾が公開。映画「ガメラ 大空中決戦」のプライズフィギュアも展開を予定している。

ドラゴンボール

ドラゴンボールZ G×materia TRUNKSドラゴンボール超 BLOOD OF SAI YANS -ゴジータ&ベジット-ドラゴンボールZ MATCH MAKERS魔人ブウ(純粋)VS超サイヤ人3孫悟空

ドラゴンボールZ MATCH MAKERS 魔人ブウ(純粋)(VS超サイヤ人3孫悟空)

ドラゴンボールZ MATCH MAKERS 超サイヤ人3孫悟空(VS魔人ブウ(純粋))

ドラゴンボールZ MATCH MAKERS超サイヤ人2孫悟空VS魔人ベジータ

ドラゴンボールZ MATCH MAKERS 超サイヤ人2孫悟空(VS魔人ベジータ)

ドラゴンボールZ MATCH MAKERS 魔人ベジータ(VS超サイヤ人2孫悟空)

NARUTO-ナルト- 疾風伝

ガメラ 大空中決戦

ドラゴンボールGT SOLID EDGE WORKS -THE出陣-超サイヤ人4孫悟空ドラゴンボールGT SOLID EDGE WORKS -THE出陣-超サイヤ人4ベジータドラゴンボールGT SOLID EDGE WORKS -THE出陣-超サイヤ人4ゴジータドラゴンボールZ History Box ベジットドラゴンボール History Box クリリンドラゴンボール History Box ヤムチャドラゴンボール SOFVUMATES~亀仙人(スーツスタイル)~ドラゴンボールZ Grandista -MAJIN VEGETA- NARUTO -ナルト- 疾風伝 VIBRATION STARS-SENJU TOBIRAMA & OROCHIMARU- NARUTO -ナルト- 疾風伝 VIBRATION STARS-SENJU HASHIRAMA & UCHIHA MADARA- ガメラ 大空中決戦 怪獣咆哮撃 ガメラ (1995) ガメラ 大空中決戦 鎮座獣 ギャオス(1995) ガメラ 大空中決戦 鎮座獣 ガメラ (1995)

(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)KADOKAWA NH/1995

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)東映アニメーション

(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会

(C)高橋留美子・小学館/アニメ「うる星やつら」製作委員会

(C)THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社

(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映

(C)イザワオフィス

(C)BANDAI SPIRITS

