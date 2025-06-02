±Ñ¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¡¢Â©»Ò¤Î2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¯²ÈÂ²¼Ì¿¿¸ø³«¡ª
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¡¼¥Ë¡¼¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥í¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯¤Î2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¡¼¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤È¥¢¡¼¥Ë¡¼
¡¡¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö5·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î²Ä°¦¤¤¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£2ºÐ¤À¤Í¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤2Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÈù¾Ð¤ß¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¡¢¥Ï¥°¤È°§»¢¤Ç³§¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¡¢Âç¹¥¤¤è¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢¥¢¡¼¥Ë¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÎÌÅê²¼¤·¤¿¡£
¡¡°ìËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÎ¾¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÊâ¤¯¤Þ¤»¤¿ÍÍ»Ò¡¢ÆóËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òµÕ¤µ¤Ë³Ý¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¡¢3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢·»¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤È¼ê¤ò·Ò¤°¸å¤í»Ñ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Å¥¤ó¤³Í·¤Ó¤ò¤¹¤ë·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç³¹Ãæ¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤È¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Î¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯¤È·ëº§¡£2021Ç¯2·î9Æü¤ËÄ¹ÃË¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤ò¡¢2023Ç¯5·î30Æü¤Ë¼¡ÃË¥¢¡¼¥Ë¡¼¤ò½Ð»º¡£Æ±Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È»ä¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¡¢¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥í¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢5·î30Æü8»þ49Ê¬¤Ë3220¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤È¼Ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥®¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖPrincess Eugenie¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷princesseugenie¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¡¼¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤È¥¢¡¼¥Ë¡¼
¡¡¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö5·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î²Ä°¦¤¤¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£2ºÐ¤À¤Í¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤2Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÈù¾Ð¤ß¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¡¢¥Ï¥°¤È°§»¢¤Ç³§¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¡¢Âç¹¥¤¤è¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢¥¢¡¼¥Ë¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÎÌÅê²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤È¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Î¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯¤È·ëº§¡£2021Ç¯2·î9Æü¤ËÄ¹ÃË¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤ò¡¢2023Ç¯5·î30Æü¤Ë¼¡ÃË¥¢¡¼¥Ë¡¼¤ò½Ð»º¡£Æ±Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È»ä¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¡¢¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥í¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢5·î30Æü8»þ49Ê¬¤Ë3220¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤È¼Ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥®¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖPrincess Eugenie¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷princesseugenie¡Ë