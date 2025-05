ディズニー国内最大級のショッピング・イベント「Disney THE MARKET」が九州エリアに登場!

「マジックアワー」をテーマにした限定品や先行品が勢ぞろいする「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」が開催されます☆

ディズニー「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」

開催期間:2025年6月5日(木)〜6月16日(月)

営業時間:午前10時〜午後7時 ※最終日は午後5時まで

開催場所:福岡三越9階 「三越ギャラリー」

所在地:福岡市中央区天神2-1-1

問合せ:092(724)3111(大代表)

主催:「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」 実行委員会

福岡三越9階 「三越ギャラリー」にて「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」を期間限定開催!

全国主要都市で開催が予定されている「Disney THE MARKET」は、「マジックアワー」をテーマにした新グッズがメインに展開されます。

さらに幅広い世代のディズニーファンの日常に笑顔と幸せを届るために集められた100種類以上の「Disney THE MARKET」イベント限定グッズや三越伊勢丹限定グッズが揃います。

“ディズニー”、“ピクサー”、“マーベル”、“スター・ウォーズ”から生み出される時代を超えて愛されるストーリーやキャラクターにインスパイアされたバラエティ豊かな約3,000点以上のグッズが一堂に会する特別なイベント。

さらに、プレゼントやフォトスポットなど、様々な楽しみが用意されています☆

福岡三越限定販売:会場限定 トートバッグ 福岡

価格:3,520円(税込)

本体サイズ:約H39×W39×D9cm

レトロなタッチでデザインされた「ミッキーマウス」を中央に配したトートバッグ。

福岡の名産”明太子”をイメージしたカラーに仕上げられた、ポップなトートバッグです。

福岡三越限定販売:会場限定 キーホルダー 福岡

価格:880円(税込)

サイズ:直径約5.4cm

バッグやリュックに付けて楽しめる、福岡会場限定のキーホルダー。

レトロかわいい「ミッキーマウス」のお顔がインパクト大!

三越伊勢丹限定グッズ:ファンタジア/魔法使いの弟子/Tシャツ

価格:4,801円(税込)

サイズ:S〜XL

ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』の世界観が楽しめるTシャツ。

魔法使いの弟子に扮する「ミッキーマウス」の思い出深いワンシーンが切り取られています。

三越伊勢丹限定グッズ:ファンタジア/魔法使いの弟子/トートバッグ

価格:4,601円(税込)

サイズ:約H40×W33×D15cm

『ファンタジア』のロゴがプリントされたトートバッグもラインナップ。

シックなカラーで統一された、世代を問わず愛用できるグッズです。

<フェイラー>ファンタジア ハンカチ BOOK

価格:3,850円(税込)

サイズ:約H25×W25cm

「FEILER(フェイラー)」から発売される、Disney THE MARKET限定の「ファンタジア ハンカチ BOOK」

シュニール織で魔法使いの弟子「ミッキーマウス」が表現されています。

ファンタジア〈グラデーション〉マグカップ

価格:1,540円(税込)

サイズ:約 105×92×80mm 口径φ80mm

グラデーションデザインの「ミッキーマウス」が鮮やかにプリントされたマグカップ。

背景には『ファンタジア』に登場するアイテムなどが散りばめられています。

ミッキー・イン・リアル・ライフ ミッキーマウス/ミニーマウス プレミアムビーンズコレクション

価格:各2,970円(税込)

グッズ名:左から)

・ミッキー・イン・リアル・ライフ ミッキーマウス プレミアムビーンズコレクション

・ミッキー・イン・リアル・ライフ ミニーマウス プレミアム ビーンズコレクション

サイズ:ミッキーマウス 約 H20×W7×D8cm/ミニーマウス 約 H22×W7×D8cm

“ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす”をテーマにした「ミッキー・イン・リアル・ライフ」

「ミッキー・イン・リアル・ライフ」デザインを使用した「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のビーンズコレクションもラインナップされます。

<シュタイフ>カドリーフレンズ スティッチ

価格:11,000円(税込)

サイズ:全長約22cm

ドイツのぬいぐるみブランド「シュタイフ」から「スティッチ」のぬいぐるみが登場。

ピンと立った耳や異素材で表現されたふわふわな頭の毛にも注目です。

<シュタイフ>エンジェル(フレンズシリーズ)

価格:11,000円

サイズ:全長約23cm

ピンクと紫の色合いが印象的な「エンジェル」

腕、足、体にはペレットが入っており、上手に座らせることができます。

<マスタークラフト>『ダンボ』ダンボ&ティモシー(スペシャル・エディション)

価格:70,001円(税込)

サイズ:ダンボ 約H33cm/ティモシー 約H15cm

ビースト・キングダムが展開する、大迫力のスタチューシリーズ「マスタークラフト」の「ダンボ&ティモシー(スペシャル・エディション)」

台座はサーカスをイメージした円錐台に、キャラクター名が記載されたメタル製のネームプレートが付いている特別仕様です。

「Disney THE MARKET」限定デザイン ショッピングバッグ

価格:各330円(税込)

サイズ:約H34×W32×D17.5cm

ラインナップ:

ミッキーとミニーくまのプーさんとピグレットラプンツェルとジャスミン&アリエルスティッチとリロ

販売場所:福岡三越9階 「三越ギャラリー」お会計カウンター

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越』会場にて、『Disney THE MARKET』限定デザイン ショッピングバッグ全4種を販売。

「ラプンツェルとジャスミン&アリエル」は三越伊勢丹限定デザインです。

フォトスポットが登場

他会場フォトスポット(イメージ)

9階 「三越ギャラリー」に「Disney THE MARKET」限定フォトスポットが登場。

さらにディズニーキャラクターのフォトスポットも設置されます。

「三越伊勢丹アプリ」会員限定お買いあげノベルティ「三越伊勢丹限定 ステッカー」

配布人数:各日先着250名

期間中「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」会場にて、2,000円以上購入された方限定で「三越伊勢丹限定 ステッカー」をプレゼント。

三越伊勢丹アプリをダウンロード、かつ福岡三越をお気に入り店に登録し「「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」特典クーポン」を呈示された各日先着250名にプレゼントされます。

「MI Wメンバー」または「ディズニー★JCBカード」会員限定利用特典「三越伊勢丹限定アクリルキーホルダー」

配布人数:先着500名

配布場所:9階 三越ギャラリー お会計カウンター

期間中「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」会場にて、1会計につき6,000円以上購入された先着500名の方に「三越伊勢丹限定アクリルキーホルダー」を1つプレゼント。

対象となるのは「ディズニー★JCBカード」の提示または三越伊勢丹アプリのマイページを呈示されたMI Wメンバーの方です。

※デザインは変更になる場合があります

※当日のお買い上げレシートのみ有効

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※一部、お買い上げ金額加算対象外のグッズがあります

館内音楽

期間中、福岡三越館内ではディズニーのさまざまな楽曲を放送。

お買い物をしながらディズニーの楽曲が楽しめます。

「マジックアワー」をテーマにした限定品や先行品が勢ぞろいする特別なイベント。

「Disney THE MARKET 2025 in 福岡三越」は、2025年6月5日より開催です☆

※画像はイメージです

