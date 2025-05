朝一番や疲れてきた時間帯に コーヒー を飲み、学校や仕事を乗り切るための活力を得ている人は多いはず。一般に コーヒー の効果は、精神活性作用を持つ カフェイン によるところが大きいと考えられていますが、新たな研究では「 コーヒー を日常的に飲んでいる人は カフェイン レス コーヒー でも普通の コーヒー と似た効果を得られる」という結果が示されました。The complexity of caffeine's effects on regular coffee consumers: Heliyon

https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)17502-0Your Coffee May Not Even Need Caffeine to Wake You Up : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/your-coffee-may-not-even-need-caffeine-to-wake-you-upNew research shows decaf coffee can mimic caffeine’s effects in habitual drinkershttps://www.psypost.org/new-research-shows-decaf-coffee-can-mimic-caffeines-effects-in-habitual-drinkers/ コーヒー は世界中の人々に愛されている重要な飲み物であり、覚醒度や注意力の向上、活力の増加などさまざまな効果があるとされています。一般にこれらの効果は カフェイン によるものと思われていますが、中には コーヒー 香り や味、 コーヒー を飲むこと自体への期待感や条件反射など、その他の要因も影響していると主張する研究者もいます。 スロベニア にあるノヴォ・メスト大学情報学部の博士課程に在籍するマテヤ・リザー氏は、「私たちは特に コーヒー の常飲者において、人々が コーヒー に関連付けている身体的・精神的影響の実際の原因を理解したかったのです。 カフェイン のせいでしょうか、それとも コーヒー を飲むという儀式そのものなのでしょうか? コーヒー を飲むという行為には明らかに『儀式的』な側面が伴いますが、その影響を カフェイン から切り離すことは困難です」と指摘しています。そこでリザー氏らの研究チームは、 コーヒー を習慣的に飲む被験者に「 カフェイン を含まないデカフェ コーヒー 」と「 カフェイン を入れたデカフェ コーヒー 」を飲ませ、さまざまな影響を測定する実験を行いました。リザー氏は、「この点を探るため、私たちは 見た目 香り ・味のいずれも通常の コーヒー とまったく同じデカフェ コーヒー を用いて、 カフェイン の影響と コーヒー を飲む体験を切り離すことを目指しました。これにより、期待や習慣によってどの程度反応が引き起こされているのかを、 カフェイン の影響と比較して調査することができました」と語っています。研究チームは、習慣的に コーヒー を1日1〜3杯飲んでいる健康な 大学生 20人(男性10人・女性10人)を募集して実験を行いました。被験者は実験前に7時間以上の睡眠を取っており、少なくとも8〜11時間にわたって コーヒー を飲んでおらず、2時間前から何も食べていませんでした。被験者には「 カフェイン 抜きのデカフェ コーヒー 」か、「体重1kgあたり6mgの カフェイン パウダーを入れたデカフェ コーヒー 」のどちらかが割り当てられ、 コーヒー を飲んだ前後で精神的・ 生理 学的な項目について測定が行われました。なお、 コーヒー を飲んでから測定するまでには、30分間の休憩時間がありました。被験者には飲み物がデカフェ コーヒー であるとは知らされておらず、すべての被験者は「自分は普通の カフェイン 入り コーヒー を飲んだ」と確信していたとのこと。なお、体重1kgあたり6mgの カフェイン はかなりの高用量であり、最大で550mgの カフェイン が投与されたと報告されています。研究チームは当初、「 カフェイン コーヒー の覚醒効果の原因であるならば、 カフェイン 入り コーヒー を飲んだ被験者はそうでない被験者と比較して、心血管や認知能力、脳活動のパターンについて顕著な変化を示すだろう」と仮説を立てていました。ところが実験の結果、 コーヒー 摂取後の被験者はどちらのグループもほとんど同じような 生理 学的変化を示すことが判明しました。 血圧 と心拍数の測定では、両方のグループで「心拍数は減少し、 血圧 が上昇する」という コーヒー を飲んだ場合によくみられる反応が確認されました。この反応は カフェイン の有無にかかわらず、2つのグループ間に有意な差はありませんでした。また、認知能力も カフェイン の影響をほとんど受けませんでした。暗算タスクでは、どちらの コーヒー を飲んだ場合でも、 コーヒー を飲む前後で被験者の正確性と回答数に有意な変化はありませんでした。一方、聴覚注意タスクの反応時間は両方のグループでわずかに改善しましたが、統計的な優位性が認められる改善があったのは カフェイン を摂取したグループのみでした。この結果は、 カフェイン により処理速度が向上したことを示唆しています。しかし、 カフェイン なしのグループでも改善がみられたという事実は、「 コーヒー を飲んだことによる期待」がプラセボ効果を引き起こした可能性を示しているとのことです。脳波パターンの測定では、 カフェイン 入り コーヒー を飲んだグループとそうでないグループでより大きな違いがみられました。認知タスク中の被験者の脳波パターンを測定したところ、両グループで認知処理に関連する脳波パターンの増加がみられましたが、統計的に有意な増加を示したのは カフェイン を摂取したグループのみでした。また、安静時の脳波パターンも カフェイン 摂取の有無によって異なり、 カフェイン 摂取グループでは アルフ ァ波の活動減少が確認されました。 アルフ ァ波の活動低下は注意力の高まりや抑制力の低下と関連しているため、この結果は カフェイン が精神的な準備状態を向上させたことを示唆しています。これらの結果を総合すると、確かに カフェイン は脳活動や反応時間に測定可能な影響を与えた一方で、これまで カフェイン に起因すると考えられていた多くの 生理 学的・精神的反応は、 カフェイン なしのグループでも確認されたということになります。リザー氏は心理学系 メディア のPsyPostに対し、「私たちの研究結果は、習慣的に コーヒー を飲む人は カフェイン の有無とは無関係に、条件反射を経験する可能性があることを示しています。言い換えれば、 カフェイン をおいしい コーヒー で摂取することに慣れてしまうと、 カフェイン 抜きの コーヒー でもほぼ同じ効果が得られるということです」と述べました。なお、過去の研究では「 コーヒー 香り を嗅ぐだけでもテストの結果がよくなる」という結果が示されています。 香り には「嗅ぐだけ」で脳の働きを活発にする効果がある - GIGAZINE今回の研究は被験者数がわずか20人と少なく、日常的に コーヒー を飲まない人は含まれていなかったなどの制限があります。また、デカフェに残った微量の カフェイン や、その他の 生理 活性作用を持つ化合物が影響した可能性もあるとのこと。今後の研究では、より大規模で多様な被験者を対象にしたり、習慣的な コーヒー 愛飲者とあまり コーヒー を飲まない人を比較したり、その他の対照グループを設けたりすることで、さらに多くの知見が得られると期待されています。リザー氏は、「 カフェイン の効果に被験者の認識がどのように影響するのかを、さらに調査したいと考えています」と述べました。