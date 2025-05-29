【速報】シャープ新機種「AQUOS R10」「AQUOS wish5」発表
シャープが今年のスマホ新機種を発表しました。詳細は以下から。
◆AQUOS R10
「AQUOS R10」速攻レビュー、強化された有機ELやライカ監修カメラ、前機種圧倒の生成AI、表面温度を2度も下げる新放熱機構、低音域大幅向上のスピーカー搭載 | Buzzap！
・AQUOS R10
ディスプレイ：6.5インチフルHD+（2340×1080）有機EL、ピーク輝度3000nit
リフレッシュレート：1~240Hz可変
OS：Android 15
プロセッサ：Snapdragon 7+ Gen 3
メモリ：12GB
ストレージ：256GBないし512GB（microSDXDカード対応）
背面カメラ：5030万画素標準（F値1.9、OIS）、5030万画素広角（F値2.2）
正面カメラ：5030万画素（F値2.2）
バッテリー：5000mAh
寸法：156×75×8.9mm、197g
生体認証：顔（マスク対応）、指紋
その他：おサイフケータイ、NFC、IP68相当の防水防じん、MIL-STD-810G規格準拠の耐衝撃性
◆AQUOS wish5
120Hz表示対応の「AQUOS wish5」速攻レビュー、完全防水に軍規格の耐衝撃性、独自の防犯機能や子どもも見やすいフォントに豊富なカラバリなどスマホデビューにも最適に | Buzzap！
・AQUOS wish5
ディスプレイ：6.6インチHD+（1612×720）液晶
リフレッシュレート：120Hz
OS：Android 15
プロセッサ：Dimensity 6300
メモリ：4GB+4GBの仮想メモリ機能
ストレージ：64GBないし128GB
背面カメラ：5010万画素（F値1.8）
正面カメラ：800万画素（F値2.0）
バッテリー：5000mAh
サイズ：156×75×8.9mm、197g
生体認証：顔（マスク対応）、指紋
その他：3.5mmイヤホンジャック、おサイフケータイ、NFC、IP69相当の防水防じん、MIL-STD-810H規格準拠の耐衝撃性