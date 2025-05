ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト・Toruの妻で、俳優の 大政絢 (34)が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子となる男児出産を発表した。大政は「先月、第一子となる男の子を出産しました。母子ともに健康で、毎日小さな命の力強さに感動しています」と伝え「この日を迎えられたこと、支えてくださったすべての方々に心から感謝しています。妊娠中からたくさんの温かいメッセージや応援をいただき、本当にありがとうございました」と感謝。

続けて「新しい家族とともに、感謝を忘れず、ひとつひとつの瞬間を大切に過ごしていきたいと思います」と決意を新たにした。Toruも同時に自身のインスタグラムで報告。「先日元気な男の子が誕生しました!母子ともに健康で、無事に迎えられた奇跡に感謝です」とつづり、「当たり前じゃない日々の尊さに触れて、これからの責任と楽しみを感じています。何より、命がけで頑張ってくれた妻に本当に感謝です。支えてくれたすべての方へ、心からありがとう」と報告。「A new chapter begins. Welcome to the world, my son.」と締めくくった。Toruと大政は21年12月28日に結婚を発表。今年1月に妊娠を報告し「初めてのことで不安なことも多々ありますが、支えて下さっている皆様に感謝しながら日々過ごしていければと思います」と明かしていた。