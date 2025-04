大阪・関西万博のパビリオン『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』のアイテムが、「 STRICT-G 」各店舗で販売開始となった。 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』 アクリルスタンドEXPO2025 大阪・関西万博『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験する映像世界に登場する「 RX-7 8F00/E ガン ダム 」、「MSN-X17 ジオング タイプMA」、ハロの「イークス」、「ポー」のアクリルスタンド。全4種。

STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』アクリル キーホルダー EXPO2025 大阪・関西万博『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験する映像世界に登場する に登場するハロの「イークス」、「ポー」のアクリル キーホルダー 。全2種。 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』 ラバー コースターEXPO2025 大阪・関西万博『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』 内で体験する映像世界に登場する「 RX-7 8F00/E ガン ダム 」、「MSN-X17 ジオング タイプMA」をモチーフにした ラバー コースター。全2種。 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』 タオルEXPO2025 大阪・関西万博『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験する映像世界に登場する「 RX-7 8F00/E ガン ダム 」と「MSN-X17 ジオング タイプMA」をモチーフにした、綿100%のスポーツタオル。 STRICT-G JAPAN 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』TシャツEXPO2025 大阪・関西万博『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内で体験する映像世界に登場する「 RX-7 8F00/E ガン ダム 」と「MSN-X17 ジオング タイプMA」をモチーフに、躍動感の有る筆絵タッチで描いた日本製Tシャツ。 STRICT-G 『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』ピンズEXPO2025 大阪・関西万博『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』から、ピンズ全5種。一般販売:2025年4月26日(土) STRICT-G 東京お台場店 NEO PASA静岡(下り)店 STRICT-G 多賀SA(下り)店