Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¬¥ó¥À¥à¡¢¥¸¥ª¥ó¥°¡¢¥Ï¥í¤¬¥¢¥¯¥¹¥¿²½¡¡»¨²ß¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åìµþ¤Ç¤âÈ¯Çä
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¡ÖSTRICT-G¡×³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¤ä¥Ï¥í¡Ö¥¤¡¼¥¯¥¹¡×¡Ö¥Ý¡¼¡×¤â
¢£STRICT-G¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙÆâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¡¢¥Ï¥í¤Î¡Ö¥¤¡¼¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£Á´4¼ï¡£
¢£STRICT-G¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙÆâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥í¤Î¡Ö¥¤¡¼¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£Á´2¼ï¡£
¢£STRICT-G ¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù ¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù Æâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡£Á´2¼ï¡£
¢£STRICT-G¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù ¥¿¥ª¥ë
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙÆâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢ÌÊ100%¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥ª¥ë¡£
¢£STRICT-G JAPAN ¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙT¥·¥ã¥Ä
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙÆâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÌöÆ°´¶¤ÎÍ¤ëÉ®³¨¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÆüËÜÀ½T¥·¥ã¥Ä¡£
¢£STRICT-G ¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù¥Ô¥ó¥º
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥ºÁ´5¼ï¡£
°ìÈÌÈÎÇä¡§2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¤ªÂæ¾ìÅ¹
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
¡¦STRICT-G¡¡NEOPASAÀÅ²¬¡Ê²¼¤ê¡ËÅ¹
¡¦STRICT-G¡¡Â¿²ìSA¡Ê²¼¤ê¡ËÅ¹
¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¤ä¥Ï¥í¡Ö¥¤¡¼¥¯¥¹¡×¡Ö¥Ý¡¼¡×¤â
¢£STRICT-G¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙÆâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¡¢¥Ï¥í¤Î¡Ö¥¤¡¼¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£Á´4¼ï¡£
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙÆâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥í¤Î¡Ö¥¤¡¼¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£Á´2¼ï¡£
¢£STRICT-G ¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù ¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù Æâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡£Á´2¼ï¡£
¢£STRICT-G¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù ¥¿¥ª¥ë
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙÆâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢ÌÊ100%¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥ª¥ë¡£
¢£STRICT-G JAPAN ¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙT¥·¥ã¥Ä
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡ÙÆâ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë±ÇÁüÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRX-78F00/E ¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¡ÖMSN-X17 ¥¸¥ª¥ó¥° ¥¿¥¤¥×MA¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÌöÆ°´¶¤ÎÍ¤ëÉ®³¨¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÆüËÜÀ½T¥·¥ã¥Ä¡£
¢£STRICT-G ¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù¥Ô¥ó¥º
EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥ºÁ´5¼ï¡£
°ìÈÌÈÎÇä¡§2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¤ªÂæ¾ìÅ¹
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
¡¦STRICT-G¡¡NEOPASAÀÅ²¬¡Ê²¼¤ê¡ËÅ¹
¡¦STRICT-G¡¡Â¿²ìSA¡Ê²¼¤ê¡ËÅ¹