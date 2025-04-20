[4.20 J2第10節](えがおS)

※13:00開始

主審:榎本一慶

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 17 藤井皓也

MF 19 渡邉怜歩

FW 14 塩浜遼

FW 18 半代将都

控え

GK 1 佐藤史騎

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 9 大本祐槻

MF 25 小林慶太

FW 16 松岡瑠夢

FW 20 大崎舜

FW 28 神代慶人

監督

大木武

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 39 石尾陸登

DF 44 井上詩音

MF 6 松井蓮之

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 27 オナイウ情滋

FW 47 荒木駿太

FW 99 宮崎鴻

控え

GK 21 梅田陸空

DF 3 奥山政幸

DF 25 真瀬拓海

DF 42 石井隼太

MF 17 工藤蒼生

MF 24 名願斗哉

FW 18 梅木翼

FW 20 グスタボ

FW 40 安野匠

監督

森山佳郎