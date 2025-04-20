熊本vs仙台 スタメン発表
[4.20 J2第10節](えがおS)
※13:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
MF 19 渡邉怜歩
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 25 小林慶太
FW 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 27 オナイウ情滋
FW 47 荒木駿太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 25 真瀬拓海
DF 42 石井隼太
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 18 梅木翼
FW 20 グスタボ
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
※13:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
MF 19 渡邉怜歩
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 25 小林慶太
FW 16 松岡瑠夢
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 27 オナイウ情滋
FW 47 荒木駿太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 25 真瀬拓海
DF 42 石井隼太
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 18 梅木翼
FW 20 グスタボ
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎