GLOBAL WORKブランドアンバサダー吉高由里子さん・宮沢氷魚さんが出演！新TVCM「リッチクリーンTeeは、まちがいない服。海の見える部屋篇」を放送開始

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリアが展開する「GLOBAL WORK(グローバルワーク)」は、2024年より、吉高由里子さんと宮沢氷魚さんをアンバサダーにお迎えし、「まちがいない服。」というブランドメッセージを発信している。2025年4月17日(木)から放映開始する新CM「リッチクリーンTeeは、まちがいない服。海の見える部屋篇」では、アンバサダーの吉高由里子さんと宮沢氷魚さんが、程よい艶感と落ち感でさらっと上品に着用できる夏の新定番リッチクリーンTeeシリーズを着て、バカンスを過ごす様子を描いている。

今回のTVCMでは、海が見える絶景の部屋に場所を移して、非日常をリラックスして楽しむふたりを描いている。今までのTVCMシリーズで見せてきたふたりとは違う表情や空気感に注目だ。TVCM中に吉高由里子さんが読んでいる本はふたりの出会いを描いた小説(https://www.globalwork.jp/machigainai-fuku/special-novel/)です。TVCMを見てまたこの出会いのシーンを読むと、また違った楽しみ方ができるのでオススメだ。■リッチクリーンTeeシリーズについて「メンズライクになりがちなコットンのプリントTシャツだとコーディネートがカジュアルになりすぎる」という声から、サラッと着られて品よく見える大人Tシャツをお届けしたいという想いで開発されたTシャツシリーズだ。・デザイン程よい光沢感で高見えする素材と機能性抜群で人気のプリントT。 トレンド感のあるフォトプリントや、スタイリッシュな箔プリントなど、バリエーションも豊かでスタイリングの幅も広がる。サイズはXSからXXLまで、豊富な6サイズ展開。大人なコーディネートにおすすめの夏の新定番プリントT。・お勧めスタイリング程よいサイジングと着丈で、どんなアイテムとも合わせやすいのが特徴。シルケット加工で高見えする素材から、綺麗めでモードなスタイリングがオススメだ。【機能】接触冷感、抗菌防臭、首回りがよれにくい、洗濯後のシワ軽減■メインプロモーション「まちがいない服。」について吉高由里子さん、宮沢氷魚さんをアンバサダーにお迎えし展開するメインプロモーションは、2024年から引き続き「グローバルワークのまちがいない服。」というメッセージを発信していく。着用した時のスタイル、着回し、素材、そしてあらゆるシチュエーションにも合う”まちがいない”アイテムをまとう吉高由里子さん、宮沢氷魚さんを様々な軸で描くことで、ブランドがこれまで追求してきた商品へのこだわりを丁寧に表現している。また、TVCMと連動するキャンペーンサイトでは、そこでしか見ることができない2人の表情やスタイルをお届けしているので、そちらも要チェックだ。「まちがいない服。」キャンペーンサイト : https://www.globalwork.jp/machigainai-fuku/■新TVCM「リッチクリーンTeeは、まちがいない服。海の見える部屋篇」(30秒)ストーリー海が見える絶景の部屋でゆったりとした時間が流れている。本を読みながら「ねえ」と話しかけるユリコ。⼼地よさにうとうとしていたところで⾃分を呼ぶ声に「なに︖」と答えるヒオ。「う〜ん」と言葉に詰まるユリコ。ふたりは窓辺へ歩いていく。ヒオを見つめ「なんでもないよ」と答えるユリコ。シルクのような肌ざわりと、光沢感が効いている、リッチクリーンTeeは、まちがいない服。■新TVCM「リッチクリーンTeeは、まちがいない服。海の見える部屋篇」メイキング今回は夏を求めて宮古島まで撮影に行った。綺麗な海、真っ青な空...とはいかず天候に悩まされましたが、美しい景色をおさえることができた。自然に囲まれて終始笑いの絶えない晴れやかな現場になった。■吉高由里子さん、宮沢氷魚さんTVCM撮影後インタビュー前回のTVCMではそれぞれ別撮影だったのでなんとなく寂しさを感じていて、今回⼀緒の撮影になり安⼼感があったそう。今回のTVCMでは恋人同士のふたりの関係性も時間がたって成長していて、落ち着き感があった。という話から、出会いの時のことを思い出してお二人が笑い合うシーンもあった。そのほか、商品の魅力やリッチな光沢感にちなんで「リッチな体験」などについても語っていただいた。■CM着用アイテムが当たる!SNS投稿プレゼントキャンペーン新TVCMで吉高由里子さんに着用いただいているアイテムと、宮沢氷魚さんに着用いただいているアイテムが当たるX(旧Twitter)およびInstagramキャンペーンを実施する。<X(旧Twitter)キャンペーン>【応募期間】2025年4月17日(木)12:00から4月24日(木)11:59【応募方法】1. @globalwork_twitをフォロー<吉高由里子さん着用アイテムを希望の人>2. キャンペーン投稿をリポスト<宮沢氷魚さん着用アイテムを希望の人>2. #リッチクリーンT とコメント3. 当選者にはDMにて連絡【賞品】吉高由里子さん、宮沢氷魚さんCM着用アイテムをそれぞれ10名さまにプレゼント!<吉高由里子さん着用>リッチクリーンプリントT半袖/Mサイズ/05カラー(吉高由里子さん着用カラー)<宮沢氷魚さん着用>リッチクリーンTシャツ/プリント/Lサイズ/79カラー(宮沢氷魚さん着用カラー)<Instagramオフィシャルアカウントキャンペーン>※フォロワー限定企画【応募期間】2025年4月17日(水)12:00から4月24日(木)11:59【応募方法】1. キャンペーン投稿に #リッチクリーンT とコメント(@globalwork_official)2. 当選結果はDMにてご連絡※フォロワー限定キャンペーン/新規フォローの人も対象。【賞品】吉高由里子さんCM着用アイテムを10名さまにプレゼント!<吉高由里子さん着用>リッチクリーンプリントT半袖/Mサイズ/05カラー(吉高由里子さん着用カラー)【賞品発送】賞品は4月下旬ごろ、当選者に対して順次発送。賞品の発送が遅れる場合がある。あらかじめご了承のこと。※当選結果の問い合わせには、お答えいたしかねる。※賞品の発送は国内の住所に限る。※当選者への賞品提供は、一人につき1点。新TVCM楽曲について多くの音楽関係者や著名人から支持され、次世代のアーティストとして注目されているBialystocksさんにTVCM楽曲を書き下ろしていただいた。商品やストーリーのリッチで大人な雰囲気にピッタリのメロディがCMのストーリーをさらに引き立てている。作詞作曲:Bialystocks歌詞(一部抜粋):幸せが 歩み出す 実感今はただ ゆっくりと 一旦当然 やっぱね 潮の風 探せばにわか雨 歩み出す 心配風まかせ ゆっくりと いきたい当然 やっぱね 水際で 話せばくちなし いろずき 願いは 願いはつぎはぎ 夏の日 願いは■CM概要「リッチクリーンTeeは、まちがいない服。海の見える部屋篇」(30秒)URL:https://youtu.be/9tpG8eBcAy4「リッチクリーンTeeは、まちがいない服。海の見える部屋篇」(15秒)URL:https://youtu.be/BU18SfKPnmU「リッチクリーンTeeは、まちがいない服。海の見える部屋篇」メイキング・インタビュー URL:https://youtu.be/x-VB1AzBMo8・テレビ放映開始日:2025年4月17日(木)・放映エリア:全国・出演者:吉高由里子さん、宮沢氷魚さん■リッチクリーンTeeスペシャルWEBコンテンツ吉高由里子さん、宮沢氷魚さんが今シーズンのリッチクリーンTeeシリーズを着こなす、ここでしか見られないコンテンツです。WEBサイト公開日:2025年4月17日(木)予定WEBサイトURL:https://www.globalwork.jp/women/rich_clean/2025early_summer/■CM着用商品吉高由里子さん着用商品商品名:リッチクリーンプリントT半袖価格:3,490円(税込)色:05オフラバー箔プリントサイズ展開:S, M, L商品名:お手入れラクラクセットアップ/ワイドパンツ価格:5,490円(税込)色:57オフベージュサイズ展開:XS, S, M, L商品名:ジグザグチェーンネックレス価格:1,980円(税込)色:01ゴールドサイズ展開:ワンサイズ商品名: ステンレスチェーンブレス価格:1,650円(税込)色: 62ゴールドボール大サイズ展開:ワンサイズ商品名: ステンレスニュアンスバングル価格:1,980円(税込)色: 11シルバーアールサイズ展開:ワンサイズ商品名: ラクッションナローストラップサンダル価格:4,990円(税込)色: 65ゴールドサイズ展開:M(23-23.5), L(24-24.5)宮沢氷魚さん着用商品商品名:リッチクリーンTシャツ/プリント/半袖価格:3,990円(税込)色:79グリーン*フロートアソートサイズ展開:S, M, L, XL商品名:エアカルイージーパンツ/アンクル価格:4,490円(税込)色:12アイボリーサイズ展開:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL商品名:らくっションコートスニーカー価格:5,940円(税込)色:08アイボリーサイズ展開:S(25-25.5), M(26-26.5), L(27-27.5)BIALYSTOCKSプロフィール2019年、ボーカル甫木元空(ホキモト ソラ)監督作品、青山真治、仙頭武則共同プロデュースの映画 「はるねこ」 生演奏上映をきっかけに結成。Spotify「RADAR: Early Noise 2022」に選出、同年11月にメジャー1stアルバム『Quicksand』をIRORI Records / PONYCANYONよりリリース。Vo甫木元空のソウルフルで伸びやかな歌声で歌われるフォーキーで温かみのあるメロディーと、Key菊池剛(キクチ ゴウ)によるジャズをベースに持ちながら自由にジャンルを横断する楽器陣の組み合わせは、普遍的であると同時に先鋭的と評される。2024年10月に最新アルバム『Songs for the Cryptids』をリリース、2025年4月には自身最大規模となる東京国際フォーラムホールAでの公演を予定している。アンバサダープロフィール吉高由里子1988年東京都出身。2006年、映画初出演となる「紀子の食卓」で「第28回ヨコハマ映画祭」最優秀新人賞受賞。2008年に映画「蛇にピアス」で主演を務め、「第32回日本アカデミー賞」新人俳優賞と「第51回ブルーリボン賞」新人賞をダブル受賞。2014年には連続テレビ小説「花子とアン」(NHK)でヒロインの村岡花子を演じた。主な出演作品は、ドラマでは「最愛」(TBS)、「風よあらしよ」(NHK)、「星降る夜に」(テレビ朝日)。映画では「きみの瞳が問いかけている」。2024年大河ドラマ「光る君へ」(NHK)では主演・まひろ/紫式部を演じていた。宮沢氷魚ドラマ『コウノドリ』第2シリーズ(17)で俳優デビュー。以後、ドラマ『偽装不倫』(19)、NHK連続テレビ小説『エール』(20)、舞台『ピサロ』(22)他、話題作に出演。初主演映画『his』(20)では、数々の映画賞を受賞。映画『騙し絵の牙』(21)では日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。2022年NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』にレギュラー出演。2023年映画『エゴイスト』では、第16回アジア・フィルム・アワード、毎日映画コンクールにて“助演男優賞”を、日刊スポーツ映画大賞にて石原裕次郎賞を受賞した。2025年放送NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では田沼意知役でレギュラー出演中。■GLOBAL WORKについてGLOBAL <公式WEBストア and ST(アンドエスティ)>https://www.dot-st.com/globalwork/<公式ブランドサイト>https://www.globalwork.jp/<公式Instagram> オフィシャル:https://www.instagram.com/globalwork_official/キッズ:https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/メンズ:https://www.instagram.com/globalwork_men_official/■株式会社アダストリアについて株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーン。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す"グッドコミュニティ共創カンパニー"となることを目指している。 