¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»þ¤À¡ª¡×¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¡È°ìÚ¼Àé¶â¡É¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡©¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇÀ¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤ÎÏ¢º¿¤â¡Ä¶¯µ¤¤Ê¥ï¥±¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
7Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¡¢°ì»þ2900±ß°Ê¾å²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤ÎÏ¢º¿¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼å¤¤¼Ô¤À¤±¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¶¯µ¤¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£¤Ï¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤À¡ª¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»þ¤À¡ª¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿¿°Õ¤Ï¡©
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸½ÃÏ»þ´Ö4·î4Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»þ¤À¡ª¡×
ËÜÅö¤Ë°ìÚ¼Àé¶â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
JNN¥ï¥·¥ó¥È¥ó ³ß¸µ¾È¹¬ »Ù¶ÉÄ¹:
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£3Æü¤ËÂç¤¤¯³ô¤¬²¼¤¬¤ê¡¢4Æü¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«¤¯Ä¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£¸ýÀè²ðÆþ¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á´¤¯¸ú¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï1000¥É¥ë¤¯¤é¤¤²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¸ÛÍÑÅý·×¤Î¿ô»ú¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì´Ó¤·¤Æ4Æü¤Î³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢2ÆüÂ³¤±¤Æ¤ÎË½Íî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃæ´üÅª¤Ê¥È¥é¥ó¥×·Êµ¤¸åÂà¡×¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÉÔ¶·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¤´üÃæ¤Ë¤Ï¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ç5Ëü¥É¥ëÌÜ»Ø¤¹¡×¡È¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡É¤¬Â³¡¹¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈ¯¸À
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤³¤Þ¤Ç³ô²Á¤¬Á´À¤³¦Åª¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ß¸µ¾È¹¬ »Ù¶ÉÄ¹:
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂÎ60%¤Î¹ñÌ±¤¬³ô¼°Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¡¢Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×Æâ³Õ¤Ï¡È¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡É¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½µËö¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¡È¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡É¤ÎÂ¦¶á¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¡¢¡Ö³ô²Á¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡×¡Ö²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö³ô²Á¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÇ¤´üÃæ¤Ë¤Ï¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ç5Ëü¥É¥ë¤ò¤Þ¤¿ÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤à¤·¤í¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×Æâ³Õ¤Ë¤â¡¢Æ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Âç¸ýÅê»ñ²È¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È´ØÀÇÀ¯ºö¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È³Î¼Â¤Ë¶¯°ú¤Ë¼Â¹Ô¡É¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÆ°ÍÉ¤«
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï»ÍÌÌÁ¿²Î¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÌó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶¯¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ËÀ½Â¤¶È¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¡¢¸øÌóÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤í¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ß¸µ¾È¹¬ »Ù¶ÉÄ¹:
ÁªµóÀï¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢³Î¼Â¤Ë¶¯°ú¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Í¸¢¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¹ñ¶¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¼£°ÂÂÐºö¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£É¬¤º¤·¤â¡¢´ØÀÇ¤äÀ½Â¤¶È¤ò¹ñÆâ¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡¢¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´ØÀÇ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ½Â¤¶È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹ñÆâ¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢GDP¤Ç¸À¤¦¤È¡¢À½Â¤¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬Ìî¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï10%¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Í³·ÐºÑ¤ÎÃæ¤ÇÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹ñ¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢·ÐºÑ¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢³ô²Á¤ÎË½Íî¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»Ù»ý¼Ô¤ÎÀ¼¤ä¡¢Á´À¤³¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥â¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°ÍÉ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
³ß¸µ¾È¹¬ »Ù¶ÉÄ¹:
½µËö¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡¢Âç¾æÉ×¤À¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ°ÍÉ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï60%¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤äÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¡¢´ØÀÇ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·ÐºÑ¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¸¦µæ²È ÉÍÆâÀéÇÈ¤µ¤ó:
ÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤Ë¤ÏÌô¤¬É¬Í×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ìô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÉÂµ¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÂµ¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¡ÉÍÆâ¤µ¤ó:
Èà¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
³ß¸µ¾È¹¬
JNN¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö½µ´©¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×ÇÛ¿®Ãæ
ÉÍÆâÀéÇÈ¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È
¿©ÉÊ´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é40Ç¯°Ê¾åÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¼çºË
Æü¡¹ÌòÎ©¤Ä²ÈÄíÎÁÍý¤òÃæ¿´¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë Snow Man¤Î¥Õ¥¡¥ó