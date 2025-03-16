¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤è¤Ä¤Ð¤È¡ª¡Ùºî¼Ô¡¦¤¢¤º¤Þ¤¤è¤Ò¤³¤¬20Ç¯°Ê¾åËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡ÖÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö´ñÀ×¡×
¡¡¤¢¤º¤Þ¤¤è¤Ò¤³¤Ë¤è¤ë¡¢¹ñÆâÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1500ËüÉô¡Ê³¤³°350ËüÉô¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤è¤Ä¤Ð¤È¡ª¡Ù¡£¤½¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·´©¤È¤Ê¤ëÂè16´¬¤¬¡¢Àè¤´¤íKADOKAWA¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¡Ø°©Âô¾®½Õ¤Ï»à¤ËµÞ¤°¡Ù¸Õ¸¶¤ª¤ß¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ø¤è¤Ä¤Ð¤È¡ª¡Ù¤«¤é¤ó¤Î±Æ¶Á¤ò¸ì¤ë
▪️20Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¡×
¡Ø¤è¤Ä¤Ð¤È¡ª¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯¡¢¡Ö·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯ÅÅ·âÂç²¦¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¸µµ¤¾¯½÷¡Ö¤è¤Ä¤Ð¡×¤È¡¢¡Ö¤Èー¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¾®´ä°æÍÕ²ð¤ÎÆü¾ï¤¬¡¢²¹¤«¤¤¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÄÖ¡Ê¤Ä¤Å¡Ë¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ê¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¿¤á¡Ë¡¢¤Õ¤ÈËº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤Û¤É¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢²Æ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡Ë¡£¤à¤í¤ó¡¢¤³¤Î¥¹¥íー¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤º¤Þ¤¤è¤Ò¤³¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ±¹ÔËÜ¤Ë¤·¤Æ16´¬Ê¬¤â¤Î¥Úー¥¸¿ô¤ò¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤â¤Î·îÆü¤ò¡ËÈñ¤ä¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Á°´¬¡ÊÂè15´¬¡Ë¤Î¥ª¥Ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡Ê¥¢¥ª¥ê¡Ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÉáÄÌ¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¤Èー¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î½ÐÍè»ö¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢5ºÐ¤Î¤è¤Ä¤Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö´ñÀ×¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¡ÖÈ¯¸«¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¤è¤Ä¤Ð¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Âè1´¬¤Î¥é¥¹¥È――ÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ï¤·¤ã¤°¤è¤Ä¤Ð¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï²¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤è¤Ä¤Ð¤Ï¡¢ÌµÅ¨¤À¡×
▪️½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÆü¡¹
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤è¤Ä¤Ð¤È¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¾¯Ç¯Ì¡²è¤Ç¤â¾¯½÷Ì¡²è¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÀÄÇ¯Ì¡²è¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÊª¸ì¤ÎÉ½ÌÌ¾å¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤è¤Ä¤Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊÀ¤³¦Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤¹¤ë»ëÅÀ¡Ê¼ç´Ñ¡Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÈà½÷¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤ì¤Ê¤Î¤À¡Ê¤Èー¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÔºß¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂç¿Í¤Î»ëÅÀ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤µ¤µ¤«¶ËÏÀ¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í――¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿Æ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤È²á¤´¤¹°¦¤·¤¤»þ´Ö¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¤è¤Ä¤Ð¤È¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡ÈÂçÀÚ¤ÊÆü¡¹¡É¤ÎÃÇÊÒ¤¬·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ç¡Ö´ñÀ×¡×Åª¤ÊÆü¾ï¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¼Ô¤¿¤Á¡Ê¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÉ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ëºø³Ð¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃ±¹ÔËÜ¤Ë¤·¤Æ16´¬Ê¬¤Î¥Úー¥¸¿ô¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤º¤Þ¤¤è¤Ò¤³¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÆü¡¹¡×¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¡Ø¤è¤Ä¤Ð¤È¡ª¡ÙÂè15´¬¤ª¤è¤ÓÂè16´¬¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡£Ì¤ÆÉ¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÊª¸ì¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè15´¬¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤«¤é»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î»þ·×¤Î¿Ë¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡Æ±´¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤Ä¤Ð¤È¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×¡ÊÂè104ÏÃ¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Èー¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ä¤Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤è¤Ä¤Ð¤È¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖÀ®Ä¹¡×¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¡Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤è¤Ä¤Ð¤ò¸«¤Æ¡¢¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤ä¼ä¤·¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¤è¤Ä¤Ð¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¡Ö³°¹ñ¤Ç¤Ò¤í¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤Ä¤Ð¤È¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Î´Ö¤Ë·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè16´¬¼ýÏ¿¤Î¡Ö¤è¤Ä¤Ð¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡×¡ÊÂè105ÏÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä®¤Î¼«Å¾¼ÖÅ¹¤ÎÅ¹°÷¡Ê¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¤Ò¤²¤â¤¸¤ã¡×¡Ë¤¬¡¢¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£¡Ö¤è¤Ä¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¾®³Ø¹»¤À¤Ã¤±¡©¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤éº£¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤Î¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤éº£¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¤Ò¤²¤â¤¸¤ã¡×¤Ï²¿µ¤¡Ê¤Ê¤Ë¤²¡Ë¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤Ä¤Ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂçÀÚ¤ÊÆü¡¹¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¼«ÂÎ¤ÏÊÌ¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¿Æ¤ÎÀ®Ä¹¤âÁ³¤ê¡£¤Ê¤é¤Ð¤³¤ÎÀè¡¢¡Ø¤è¤Ä¤Ð¤È¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤¿·Á¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤è¤Ä¤Ð¤â¤Èー¤Á¤ã¤ó¤â¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸=ÅçÅÄ°ì»Ö¡Ë