¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯µ¯¤¤¿¤é¡×¸åÇÚ¤ÎÊÛÅö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥±¥Á¤Ä¤±¤ëÉ×¡£¤·¤«¤·¥¥ì¤¿ºÊ¤ÏÉ×¤ÎÊÛÅö¤Ë¡ÚºÙ¹©¡Û¤ò¤·¤ÆÉ×¹æµã¢ÍÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤Ë¤Ï
É×ÉØÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤¬¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤º¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦¡Û
É×¤Ë¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÎäÀÅ¤ÊÊýË¡¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌäÂê¤ä·üÇ°¤òÁÇÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¦ÄÌ¤ÎÍý²ò¤òÌÜ»Ø¤»¡Û
ÌäÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É×¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡Û
·üÇ°¤äÉÔËþ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²ò·èºö¤äÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±ç½õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾®¤µ¤Ê¸í²ò¤âÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤Ë¡Û
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤ÎÊÛÅö¤È»ä¤ÎÊÛÅö¤òÈæ¤Ù¤Æ¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯µ¯¤¤¿¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¥Ö¥Á¥Ã¤È·ì¤¬¾å¤ê¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¡¢É×¤ÎÊÛÅöÈ¢¤Ë¤Ï¼ê»æ¤À¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ë»×¤ï¤º²ñ¼Ò¤Ç¹æµã¤·¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤ÈºÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÁê¸ß¤ÎÍý²ò¤ÈÂÐÏÃ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë·ò¹¯¤ä¾Íè¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤ÌäÂê¤Î¾ì¹ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤¬¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤º¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦¡Û
É×¤Ë¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÎäÀÅ¤ÊÊýË¡¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌäÂê¤ä·üÇ°¤òÁÇÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É×¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡Û
·üÇ°¤äÉÔËþ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²ò·èºö¤äÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±ç½õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾®¤µ¤Ê¸í²ò¤âÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤Ë¡Û
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤ÎÊÛÅö¤È»ä¤ÎÊÛÅö¤òÈæ¤Ù¤Æ¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯µ¯¤¤¿¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¥Ö¥Á¥Ã¤È·ì¤¬¾å¤ê¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¡¢É×¤ÎÊÛÅöÈ¢¤Ë¤Ï¼ê»æ¤À¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ë»×¤ï¤º²ñ¼Ò¤Ç¹æµã¤·¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤ÈºÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÁê¸ß¤ÎÍý²ò¤ÈÂÐÏÃ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë·ò¹¯¤ä¾Íè¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤ÌäÂê¤Î¾ì¹ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë