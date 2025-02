ミステリアスな魅力で根強い人気を誇るサンリオキャラクター「ハンギョドン」が40周年を迎えました!

40周年を記念し、癒やしの「眠れない夜に寄り添うボイス」がYouTubeにて公開されているほか、新楽曲MVの解禁、テーマカフェやポップストアも開催されます☆

サンリオ「ハンギョドン」40周年記念イベントまとめ

ハンギョドン40周年スペシャルサイト URL:https://www.sanrio.co.jp/specialsite/hangyodon40th/

2025年に40周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」が、「眠れない夜に寄り添うボイス」をサンリオ公式YouTubeチャンネルにて公開!

ヒーローになりたい「ハンギョドン」が眠りたくてもなかなか眠れない人々を救うために、様々な単語をゆっくりと1時間読み上げる癒やしボイスです。

忙しいファンの方に「ハンギョドン」が心を癒す時間を届けてくれる動画となっています。

また、ボイスの公開を皮切りに、2025年12月31日(水)までの期間をハンギョドンの40周年アニバーサリーイヤーとして、スペシャルなイベントを実施予定。

2月12日より「ハンギョドン」として初のソロ曲となる新楽曲『MYSTERIOUS STAR』のMVも、サンリオ公式YouTubeチャンネルにて公開されています。

1980年代のレトロな雰囲気とミステリアスな世界観を融合させたシティポップ調の楽曲です。

MVではサビのダンスシーンや、「ハンギョドン」の親友であるタコの「さゆりちゃん」の合いの手も見どころです。

さらに3月6日(木)より順次、全国4都市で開催するテーマカフェ「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」では、桜のお花見をコンセプトに特別メニューや限定グッズを展開。

そして3月14日(金)からは、ヴィレッジヴァンガードにて限定グッズの発売とノベルティの配布が実施されます。

6月にはライブイベントや写真撮影会も開催予定です。

3月5日(水)よりルミネエスト新宿にて期間限定で開催するポップアップストアでは、40周年記念デザインを使用したグッズやノベルティが展開されます。

ハンギョドンが癒しを届ける「眠れない夜に寄り添うボイス」を公開

「ハンギョドン」の「眠れない夜に寄り添うボイス」を、公式YouTubeチャンネルにて公開中。

ヒーローになりたい「ハンギョドン」が、「さくら」「時計」など様々な単語をゆっくりと1時間読み上げ、眠りたくてもなかなか眠れない人々を夢の世界へと誘います。

リラックスして、「ハンギョドン」が読み上げる言葉を頭の中でイメージしていくと、いつの間にか眠りについているかもしれません。

40周年を迎えた「ハンギョドン」が、これまで応援してくれたファンの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、忙しい日々に癒しを届けます。

ハンギョドン40周年を記念した楽曲『MYSTERIOUS STAR』のMV

40周年を迎えた「ハンギョドン」初のソロ楽曲として制作した楽曲『MYSTERIOUS STAR』は、「ハンギョドン」のミステリアスな一面をシティポップ調のメロディで鮮やかに表現。

一度聴いたら心に残り、もっと「ハンギョドン」を知りたくなるような不思議な魅力を秘めた楽曲です。

MVは、1980年代を彷彿とさせるレトロでしっとりとした世界観が特徴で、サビ部分では「ハンギョドン」が難易度の高いダンスに挑戦。

思わず踊りたくなる振付になっているので、「ハンギョドン」と一緒に「ダンスチャレンジ」をして楽しめます☆

「ハンギョドン」の親友であるタコの「さゆりちゃん」の合いの手も見どころです。

MVはよりサンリオ公式YouTubeチャンネルで公開。

この特別な楽曲を通じて「ハンギョドン」のミステリアスな魅力を体感することができます。

コンセプトはお花見会!ハンギョドン40周年を記念したお祝いカフェ「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」開催

日程・店舗:

【東京・原宿】BOX cafe&space キュープラザ原宿店 2025年3月6日(木)〜4月20日(日)

【愛知・名古屋】BOX cafe&space グローバルゲート2号店 2025年3月6日(木)〜4月20日(日)

【大阪・天王寺】BOX cafe&space 天王寺MIO店 2025年3月13日(木)〜4月20日(日)

【北海道・札幌】コーチャンフォー新川通り店カフェインターリュード 2025年3月12日(水)〜4月13日(日)

公式サイト:https://hangyodon-cafe-40th.theme-cafe.jp

※2025年2月12日(水) 12時 サイトOPEN

運営:エルティーアール

「ハンギョドン」40周年を記念したテーマカフェ「HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜」が、東京・愛知・大阪・北海道の4都市で開催されます。

今回は“桜のお花見”をテーマに、「ハンギョドン」が川辺で「さゆりちゃん」たちとワイワイ楽しいお花見会をしている風景をイメージしたメニューがラインアップ。

事前予約者限定の特典としてメニューを注文した方に「フォトプロップス(4種)」がランダムで1つプレゼントします!

また、カフェ限定で描き下ろしデザインを使用したオリジナルグッズの販売にも注目です☆

詳細は、カフェ公式サイトを確認してください。

クッションキーホルダー

価格:1,210円(税込)

バースデーケーキの被り物をした「ハンギョドン」。

アニバーサリー感いっぱいの「ハンギョドン」を、バッグなどにぶら下げて持ち歩けます☆

アクリルミニフィギュア(ランダム6種)

価格:990円(税込)

全種類集めたくなるアクリルフィギュア。

「ハンギョドン」たちのかわいらしいポーズに癒されます☆

ハンギョドンの40周年をお祝いするテーマカフェ!HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜 ハンギョドンの40周年をお祝いするテーマカフェ!HANGYODON CAFE 〜40th Anniversary〜 続きを見る

ヴィレッジヴァンガード「コラボ限定グッズ&ノベルティ」

発売日:2025年3月14日(金)

実施店舗:ヴィレッジヴァンガード

ヴィレッジヴァンガードでは「ハンギョドン」の周年を記念して、限定グッズとノベルティが登場し、特別な周年イベントを展開。

「ハンギョドン」グッズを1点以上含む、サンリオグッズを3,300円(税込)以上購入すると、限定ノベルティグッズ(第1弾はラバーバンド)がもらえます☆

さらに、6月21日(土)・22日(日)にはヴィレッジヴァンガード対象店舗・ヴィレッジヴァンガードオンラインストアで、「ハンギョドン」商品1点以上含むサンリオ商品を3,300円(税込)購入ごとに「イベント参加抽選シリアルコード」が1枚を配布。

「イベント参加抽選シリアルコード」を使用して事前抽選に申込むと、当選者限定で参加できる新曲ライブイベントや写真撮影会も開催されます。

6月に第二弾のグッズを発売も予定。

ヴィレッジヴァンガードでの特別なイベントも、要チェックです!

ハンギョドンの40周年を記念した特別なポップアップストア「ハンギョドン40th Anniversary POP-UP STORE」

会期:2025年3月5日(水)〜3月20日(木)

会場:ルミネエスト新宿B1 中央東口改札外 券売機横 東京都新宿区新宿3-38-1

限定ノベルティ連動店舗:Sanrio now !!! ルミネエスト新宿店 ルミネエスト新宿 3F

「ハンギョドン」の40周年を記念した「ハンギョドン40th Anniversary POP-UP STORE」を開催!

ポップアップストアでは、「ハンギョドン」の40周年にちなんで表情豊かな40ポーズを表現したデザインの限定グッズなどが登場します。

さらに「Sanrio now!!! ルミネエスト新宿店」との連動キャンペーンで限定ノベルティも用意される、40周年の特別な企画です。

ハンギョドン40周年を記念した限定グッズ

発売日:2025年3月19日(水)

取扱店舗:全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ各店

全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ各店にて、「ハンギョドン」の40周年を記念した限定グッズが登場。

「ハンギョドン」と「さゆりちゃん」のマスコットホルダーをはじめ、ケース入りエコバッグやポーチ、ウォレットなどのファッションアイテムから、ステッカー&ケースセットやシークレットマスコットチャームまで幅広いラインナップで展開されます。

サンリオオンラインショップ「ハンギョドン」40周年祭り

実施日:2025年2月25日(火)15時〜

実施店舗:サンリオオンラインショップ本店・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店

「ハンギョドン」のアニバーサリーイヤーを記念して、サンリオオンラインショップ各店舗で「ハンギョドン」40周年祭りを開催!

サンリオオンラインショップ本店・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店で購入すると、自宅に届くダンボールと封筒に「ハンギョドン」40周年のロゴ入り特製ステッカーが貼付・同封されて届きます。

「ハンギョドン」40周年にちなんで40種類の表情豊かなポーズをレイアウトしたステッカーが自宅で楽しめます。

「ハンギョドン」プロフィール

お誕生日:3月14日 魚座

中国生まれの半魚人で、人を笑わせることが得意な「ハンギョドン」

でも実は、さびしがり屋のロマンチストです。

いつもヒーローになりたがっているけど、なぜかうまくいかない「ハンギョドン」

タコの「さゆりちゃん」とは、大のなかよしです。

「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」、個性あふれる6人の男のコキャラクターで結成されたユニット「はぴだんぶい」としても活躍中です。

40周年を迎えた「ハンギョドン」のミステリアスな魅力を存分に楽しめる企画が盛りだくさん!

アニバーサリーイヤーのスペシャルイベントは、2025年2月12日より公開の「眠れない夜に寄り添うボイス」を皮切りに、続々開催されます☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 癒やしのボイスや楽曲MVの解禁、カフェ情報も!サンリオ「ハンギョドン」40周年記念イベントまとめ appeared first on Dtimes.