¡Ú£Î£Â£Á¡Û¤Ê¤¼È¬Â¼ÎÝ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯£È£Ã¤¬ÀâÌÀ¡Öº£µ¨¤º¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ·ÑÂ³¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢£Ê¡¦£Ê¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬½ÅÍÑ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ïº£Åß¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â´ÖºÝ¤Ë¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë°ÜÀÒ·à¤Ç¡¢¸½Ìò¶þ»Ø¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ü¤ÃÈ¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢È¬Â¼¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤·¤Æ¡¢¸ª¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ë¡¼¥¹¥ß¥¹¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤À¡£¥Õ¥£¥Ë¡¼¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î²ÃÆþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ë¡¼¥¹¥ß¥¹¤Î¥¹¥¿¥á¥óÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÏÈ¬Â¼¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ·ÑÂ³¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ï¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤¹¤ë¡£ÊÑ¹¹¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¡¼¥¹¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¬Â¼¤¬¥È¥Ã¥×£µ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î·üÇ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î·èÄê¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ë¡¼¥¹¥ß¥¹¤¬ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸òÂå¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥É¡¼¡Ê¥Õ¥£¥Ë¡¼¥¹¥ß¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸¡Æ¤¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤À¤¬Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤âÀèÈ¯¤·¤Æ¤âÈà¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ë¥¤¤Ïº£µ¨¤º¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ï»Ø´ø´±¤¬È¬Â¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÇØ·Ê¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÍýÍ³¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¡£È¬Â¼¤Ï£±»î¹çÊ¿¶Ñ£±£³¡¦£°ÆÀÅÀ¡¢£µ¡¦£²¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨£´£²¡¦£·¡ó¤È¤¤¤¦¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤À¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥£¥Ë¡¼¥¹¥ß¥¹¤Ï¼éÈ÷¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡££±»î¹çÊ¿¶Ñ£¶¡¦£¹ÆÀÅÀ¡¢£²¡¦£¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Èà¤¬¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÏÈà¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤êÈ¬Â¼¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¸½¾õ¤Ç¤Ï½Å»ë¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¡ÖÈ¬Â¼¤òÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³À¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤ÏÆÃ¤Ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢º£¸å¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤À¡×¤ÈÆ±»æ¤Ï¤³¤Î·èÃÇ¤¬¸ù¤òÁÕ¤¹¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬Â¼¤¬Ì¾Ìç¤ÇÉÔÆ°¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤À¡£