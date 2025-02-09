¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¤Î·»»àµî¡¡¥®¥ã¥í¡¦¥È¥¥¥ó¥É¥¥¥×»á¡¢97ºÐ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥ÉË´Ì¿Ãæ¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¡Ê89¡Ë¤Î·»¤Ç¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈË´Ì¿À¯ÉÜµÄ²ñ¤Î¸µµÄÄ¹¥®¥ã¥í¡¦¥È¥¥¥ó¥É¥¥¥×»á¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥ÉÅìÉô¡¦À¾¥Ù¥ó¥¬¥ë½£¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡£97ºÐ¡£»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£APÄÌ¿®¤¬9ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÃæ¹ñÀÄ³¤¾ÊÀ¸¤Þ¤ì¡£1950Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥È¿ÊÃó¸å¡¢52Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ë°Ü¤ê¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤äÊÆÀ¯ÉÜ¤È¤ÎÏ¢ÍíÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£79Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤È¤ÎÀÞ¾×¤ò»Ï¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÌäÂê¤Ï¥¤¥ó¥É¤âÊÆ¹ñ¤â²ò·è¤Ç¤¤º¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ß¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£