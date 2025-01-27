¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃß¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É²òÂÎ´íµ¡¡É¤¬ËÜÅö¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌõ
¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö£±·î27Æü¤Î²ñ¸«¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏËÜÅö¤Ë²òÂÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë40Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤À¡£
ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤È½÷À¤È¤Î¡È9000Ëü±ß¥È¥é¥Ö¥ë¡ÉÈ¯³Ð¸å¤Î¡¢¥°¥À¥°¥À¤È¤â¸À¤¨¤ëÂÐ±þ¤Î·ë²Ì¡¢75¼Ò°Ê¾å¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤ÎCMº¹¤·»ß¤á¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡££±·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡¢ÆüÊÛÏ¢¡ÊÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò·è¤á¡¢£³·îËö¤ò¤á¤É¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÄó¸À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊó¹ð½ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½¾õ¡¢¡Ç25Ç¯£´·î¡Á£¹·î´ü¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ë´Ø¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÂÖÅÙ¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸º¼ý¤Ï¡¢ºÇÂç300²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î¼Ò°÷¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢£´·î´ü°Ê¹ß¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄó¸À¤Ï£³·îËö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ©ºî¶ÈÌ³¤ò·Ò¤°¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£Á´»þ´ÖÂÓ¤ÇºÆÊüÁ÷¤Ç¤â¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡££±·î23Æü¤Î¼Ò°÷¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¤Ï¡ØÃß¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼ÀÁ¤±¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡×
ºòÇ¯12·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¼Ò°÷A»á¤¬Ãæµï¤ÈÈï³²½÷À¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë´Ø¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡¢
¡ÖÅö³º¼Ò°÷¤Ï²ñ¤ÎÀßÄê¤ò´Þ¤á°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿¤òÊÛ²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÉ¤Î¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¸¥Æ¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿ÅÁÀâ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹½¢Ç¤¸å¤â¡¢¡ØËöÃ¼¤Î¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¤¿¤¤¡Ù¤È¼ÒÆâ¤Ë¡ØÌÜ°ÂÈ¢¡Ù¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²þ³×¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÊÁ¤òÊé¤¦¼Ò°÷¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤Î¼Ò°÷¤â¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·Æ±ÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢A»á¤ÏËÜÅö¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢£±·î17Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢·Ð±Ä¿Ø¤äA»á¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ï°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬²ñ¸«¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡©¡Ù¡ØÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù ¤È¼ÒÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¡¢°ìµ¤¤ËÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²ñ¸«¤Ç¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤ÏÈï³²½÷À¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢A»á¤Î´ØÍ¿¤ò²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÏÃ¤ÎÄÔêí¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´¤Æ¤¬¥Á¥°¥Ï¥°¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡¢°ìÂÎ¡¢Ã¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿¤òÊÛ²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢²æ¡¹¡¢¼Ò°÷¤Î¤Û¤¦¤òÁ´¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò°÷¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢£±·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿µ¿Ìä¤ÎÌÜ¤Ï³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â ¡ØÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº»ö¹à¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤¡Ù ¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¡Ø»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡Ù ¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆü»Þµ×ÂåÉ½¡Ê87¡Ë°Ê²¼¡¢·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£ÂåÉ½¤ÎÆü»Þ»á¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ò¤È¤Ä½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò°÷¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î50Âå¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¡£
¡Ö¶¯¹Å¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×
¡ÖºòÇ¯Ëö¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬½Ð¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø±£ÊÃ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£½éÆ°¤Î´Ö°ã¤¤¤äA»á¤Î´ØÍ¿¤òÁ´¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤Á¤ó¤È¼Õºá¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÇ§¤á¤¿¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¡¢¶¯¹Å¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÆü»ÞÂåÉ½¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
£±·î27Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î½ÐÀÊ¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÀÊÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¿Ø¤ÎÃæ¤Ë¡¢Æü»Þ²ñÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢´´Éô¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤â¡¢¸½¾õ¤òÁ´¤¯Ä¾»ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü»Þ²ñÄ¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Î¤ÏÈà¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¼Ò°÷¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡ØÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤âÅú¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¶É¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¥È¥é¥Ö¥ë¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡ØA»á¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡ÙÁ´¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤òÆü»Þ²ñÄ¹¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦50Âå¼Ò°÷¡Ë
£±·î27Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ï²¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¡£Á´¹ñÌ±¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£