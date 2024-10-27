¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û»°¤Ä»ÒÇ¥¿±¤Î½÷À¡¢µðÂç¤Ê¿åÉ÷Á¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÊ¢¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¤ÇÆÍ¤¤¤¿¤é¿å¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
»°¤Ä»Ò¤òÇ¥¿±¤¹¤ë¤È¡¢Ç¥ÉØ¤Î¤ªÊ¢¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÃË¤Î»Ò3¿Í¤òÇ¥¿±¤·¤¿½÷À¤¬¡¢Î×·î¤ÎµðÂç¤Ê¤ªÊ¢¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£±Ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Sun¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£ºß½»¤ÎTikToker¡¢¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê¡÷julietchris5¡Ë¤Ï¡¢º£·î¤Î½é¤á¤Ë»°¤Ä»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌ¼2¿Í¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢3¿ÍÌÜ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ©»Ò¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢»°¤Ä»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï10·î½é¤á¡¢Î×·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆTikTok¤ÇÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Í¡¹¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¿Í¡¹¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿¤½¤ÎµðÂç¤Ê¤ªÊ¢¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤é¤ó¤À¿åÉ÷Á¥¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡£¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¡£Âº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¡£¡×
¡ÖÈþ¤·¤¤¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤ËÉÝ¤¤¡£¡×
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡£Êì¤Ï¶¯¤·¡ª¡×
¡ÖÇ¥¿±Àþ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£½÷À¤ÎÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë3¿Í¡©¡¡5¿Í°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö9¤«·î¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡¡ÂÎ¤Ï½Å¤¤¤·¡¢¹ø¤âÄË¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¡©¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°Ì´¤À¡£¡×
¡ÖÇ¥¿±¤µ¤»¤¿Éã¿Æ¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Í¡£¡×
¡Ö¥Ô¥ó¤ÇÆÍ¤¤¤¿¤é¡¢¿å¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤ªÊ¢¤À¤ï¡£¡×
¡Ö²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¤Ê¤ª¸½ºß¤Ï¡¢5¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤µ¤ó¡£3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥ó¥È¥ó·¯¡ÊClinton¡Ë¡¢¥»¥É¥ê¥Ã¥¯·¯¡ÊCedric¡Ë¡¢¥«¥ë¥ô¥£¥ó·¯¡ÊCalvin¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¸å¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï3¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤¬Îø¤·¤¤¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤ï¤Í¡ª¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²áµî¤Ë¤â¡¢»°¤Ä»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿½÷À¤¬¡¢¼«¿È¤Î¤ªÊ¢¤ÎÊÑ²½¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½÷À¤Î¤ªÊ¢¤âÁ°¤ËÂç¤¤¯ÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖµðÂç¤Ê¥¹¥¤¥«¤ò´ÝÆÝ¤ß¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²èÁü¤Ï¡Øjuliet Chris¡¡TikTok¡ÖThe joy of carry a life inside you¡×¡ÖReplying to ¡÷Onya David¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£ºß½»¤ÎTikToker¡¢¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê¡÷julietchris5¡Ë¤Ï¡¢º£·î¤Î½é¤á¤Ë»°¤Ä»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï10·î½é¤á¡¢Î×·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆTikTok¤ÇÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Í¡¹¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¿Í¡¹¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿¤½¤ÎµðÂç¤Ê¤ªÊ¢¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤é¤ó¤À¿åÉ÷Á¥¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡£¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¡£Âº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¡£¡×
¡ÖÈþ¤·¤¤¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤ËÉÝ¤¤¡£¡×
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡£Êì¤Ï¶¯¤·¡ª¡×
¡ÖÇ¥¿±Àþ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£½÷À¤ÎÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë3¿Í¡©¡¡5¿Í°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö9¤«·î¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡¡ÂÎ¤Ï½Å¤¤¤·¡¢¹ø¤âÄË¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¡©¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°Ì´¤À¡£¡×
¡ÖÇ¥¿±¤µ¤»¤¿Éã¿Æ¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Í¡£¡×
¡Ö¥Ô¥ó¤ÇÆÍ¤¤¤¿¤é¡¢¿å¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤ªÊ¢¤À¤ï¡£¡×
¡Ö²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¤Ê¤ª¸½ºß¤Ï¡¢5¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤µ¤ó¡£3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥ó¥È¥ó·¯¡ÊClinton¡Ë¡¢¥»¥É¥ê¥Ã¥¯·¯¡ÊCedric¡Ë¡¢¥«¥ë¥ô¥£¥ó·¯¡ÊCalvin¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¸å¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï3¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤¬Îø¤·¤¤¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤ï¤Í¡ª¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²áµî¤Ë¤â¡¢»°¤Ä»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿½÷À¤¬¡¢¼«¿È¤Î¤ªÊ¢¤ÎÊÑ²½¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½÷À¤Î¤ªÊ¢¤âÁ°¤ËÂç¤¤¯ÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖµðÂç¤Ê¥¹¥¤¥«¤ò´ÝÆÝ¤ß¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²èÁü¤Ï¡Øjuliet Chris¡¡TikTok¡ÖThe joy of carry a life inside you¡×¡ÖReplying to ¡÷Onya David¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë