¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤¯¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡Ì©ÃåÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡È¾×·â¤Î°ú¤ºÝ¡É¤ËSNSÁûÁ³
¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ä¤á¤¿¤¤¤Í¤ó¡×
¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¡£8·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÉÍÅÄ²í¸ù ´°Á´Ì©Ãå¡¡¡Á¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹ ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Á¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ç¡¢¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯5·î11Æü¡Á12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£ÉÍÅÄ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢PUFFY¤ä¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢SixTONES¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£ÉÍÅÄ¼«¿È¤â¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê65¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖH Jungle with t¡×¤Ê¤É¤Ç½Ð±é¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç35,000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤¬¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êâ¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤À¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤¦¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤¤¦¤¿¤é¡¢¤â¤¦²¶¤é¤¬20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢Èà¤é¤â¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¦¤Î¤è¡£¤â¤¦¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¡£¤Ç¡¢²¶¤é¤â»¶¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡£¤¸¤ã¤¢¿·¤·¤¤´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿²¿¤«¤¬¤¢¤ó¤Î¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ê¤«¤Ê¤«¥à¥º¥¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ê¤¡¡×
¤Þ¤¿¥é¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤«¤é´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤â¥é¥¯¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈÖÁÈºî¤Ã¤Æ¿ô»ú¤¬°¤¤¤È¤«¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¿§¤ó¤Ê¤â¤ó40Ç¯¤°¤é¤¤ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤«¤Ê¡£¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤È¥Õ¥§¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¨¤¨¤·¡¢¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ËÃ¸¡¹¤È¥é¥¸¥ª¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç¤¤¯¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö25Ç¯¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ½è¤«¤Ê¤¡¡×ÉÍÅÄ¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡È°ú¤ºÝ¡É
¤½¤ó¤ÊÉÍÅÄ¤Ï¡Ö°ú¤ºÝ¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¹ðÇò¡£¸½ºß¤â¥³¥ó¥Ó¤ò´Þ¤á¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ì½ê·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÎ¹¹Ô¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦¥Õ¥ï¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¡¢Æ¬¤ÎÀþÀÚ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ»à¤ó¤À¡Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ë¡¢¡Ø¤â¤¦²¶¡¢²¿¤·¤Æ¤Æ¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²¿ºÐ¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ï¤Þ¤¡¡¢25Ç¯¤ÎËüÇî¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤³¤ì¤¬·ë²Ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤óÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ç¸À¤¨¤Ð¡£25Ç¯¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ½è¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ï¡×
¡Ç25Ç¯4·î¤Ë³«ËëÍ½Äê¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡£¤À¤¬ÁêÊý¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê60¡Ë¤ÏºòÇ¯12·îËö¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢È¯¹Ô¸µ¤ÎÊ¸éº½Õ½©¤È¤ÎºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¤À¡£
ÉÍÅÄ¤ÏÉÔºß¤Î¾¾ËÜ¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¡Ö¤Ç¤âº£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¥¦¥Á¤Î²£¤Ë¤ª¤ë¿Í¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«º£¤ó¤È¤³Æ§¤óÄ¥¤Ã¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦ÌÀ¤ë¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤¤¤Ä¤É¤¦¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ú¤ºÝ¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡ª¡¡¤Þ¤ÀÀ¼¤¬½Ð¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ª¡¡¼«Ê¬¤¬¼«Í³¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡È°ú¤ºÝ¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁêÊý¤ÎÉüµ¢¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÉÍÅÄ¡£¤Ê¤ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÏÉÍÅÄ¤Î¼¡ÃË¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤è¤¦¸À¤¦¤â¤ó¤Ê¡×¡Ö¤â¤¦¼¤á¤í¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÄÁ¤·¤¯¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô¤¤¤º¤ìÍè¤ëÌ¤Íè¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ïµã¤¯¡¡º£¤Þ¤ÇÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾Ð¤¤¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏ·¸å¤Ï³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¡£¾¾¤Á¤ã¤ó¤ÎµÙ»ß¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÂ©¤òÄ¹¤¯¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Õ