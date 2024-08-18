韓国のAIチップメーカー・RebellionsとSapeon Koreaが合併に合意
韓国のAIチップスタートアップであるRebellionsとSapeon Koreaが合併に合意しました。合併話は2024年6月に明らかになったもので、両者は協力してNVIDIAに挑んでいくことになります。
South Korean AI chip makers Rebellions and Sapeon agree to merge | Reuters
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/south-korean-ai-chip-makers-rebellions-sapeon-agree-merge-2024-08-18/
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240818050097
世界のAIチップ市場は2023年時点で94％をNVIDIAが占める状態にあります。
RebellionsとSapeon Koreaの合併は比率としては2.4：1の形で、存続企業はSapeon Koreaですが、社名は「Rebellions」になるとのこと。新生Rebellionsは企業価値が1兆ウォン(約1094億円)超えとなり、AI関連企業として韓国初のユニコーン企業になると予想されています。
Sapeon Koreaの株主には韓国の携帯電話事業大手・SK Telecomやメモリチップ大手・SK Hynixが含まれており、合併後の安定運営とRebellions幹部が最大株主としての地位を維持するために、株式の3％を売却することになります。
RebellionsとSapeon Koreaは2024年6月に「韓国がNVIDIAやQualcommなどと世界的に競争するためには、優れたAIチップ設計企業が必要であるという見解を共有しています」という共同宣言を行い、株主総会などの承認を経て、年内に新会社を発足する予定を示しました。
また、両社は「今後2〜3年が、韓国が世界のAI半導体市場で足場を固めるための重要な黄金期だと考えています。可能な限り、早期に合併法人を立ち上げるために必要なプロセスを促進していきます」と述べていました。
Rebellions-Sapeon Korea merger to challenge Nvidia’s AI chip dominance - KED Global
https://www.kedglobal.com/mergers-acquisitions/newsView/ked202406120009