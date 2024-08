2024年8月14日に開催されたGoogleの新製品発表イベント「Made By Google '24」で、Google純正のスマートウォッチ「Google Pixel Watch 3」が発表されました。前世代よりも大きく明るいディスプレイが採用されたほか、使用者の心臓停止を検出して自動で緊急通報する「脈拍喪失検出」機能が利用可能となっています。Fitbit と Google AI のランニング インサイトを搭載した Google Pixel Watch 3

Made By Google '24の基調講演は以下から確認可能で、Google Pixel Watch 3に関する発表は1時間16分頃から始まります。#MadeByGoogle '24: Keynote - YouTubeGoogle Pixel Watch 3のサイズは41mmと45mmの2種類。カラーは41mmモデルが4種類、45mmモデルが3種類用意されています。Google Pixel Watch 3の基本的なデザインは前モデルを踏襲していますが、45mmモデルは前世代よりもディスプレイが40%大きく、41mmモデルは10%大きくなりました。さらに、Google Pixel Watch 3の45mmモデルは従来より35%大きいバッテリーが搭載され、41mmモデルでは充電が20%速くなったとのこと。両モデルともバッテリー持続時間は最大36時間となっています。ディスプレイの輝度は最大2000ニト。Google Pixel Watch 3はGoogle純正のスマートウォッチで、PixelシリーズをはじめとするGoogle製品とシームレスに連携できるのが特徴です。例えば、スマートセキュリティカメラのGoogle Nest Camの映像をGoogle Pixel Watch 3から確認することが可能。また、Pixelシリーズのカメラをリモートで操作することもできます。Google TVに対してはリモコン代わりに使うことも可能です。オフラインでGoogleマップにアクセスし、ナビシステムとして使うことも想定されています。Google Pixel Watch 3に搭載されているマイクを使って録音することもできます。さらにPixelスマートフォンの電話機能とも連携が可能で、例えば通話中に保留にしたい時はGoogle Pixel Watch 3から簡単に設定できるとのこと。加えて、Google Pixel Watch 3はFitbitのヘルスケア&フィットネストラッキング機能を利用することができます。そして、Google Pixel Watch 3で初めて搭載された機能が「脈拍喪失検出」です。Google Pixel Watch 3には、緑色の光を使用してユーザーの脈拍をチェックする心拍数センサーが搭載されています。この機能により脈がない兆候が検出されると、赤外線と赤色のライトも点灯し、脈のさらなる兆候を探し、同時にモーションセンサーが動きを探し始めます。さらにAIベースのアルゴリズムが脈と動きの信号を組み合わせて脈がなくなったイベントを確認し、そうであればチェックインをトリガーしてユーザーが反応するかどうかを確認します。もしユーザーが反応せず動きが検出されない場合は、音声アラームとカウントダウンを行います。そして、最後まで反応が得られなかった場合は、Google Pixel Watch 3あるいは接続している電話が自動的に緊急通報を行い、脈拍が検出されなかったことを知らせる自動メッセージと位置情報を緊急サービスに共有します。「脈拍喪失検出」機能はイギリス、フランス、オーストリア、デンマーク、アイルランド、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイスなどヨーロッパで提供される予定で、記事作成時点では日本での提供予定は不明です。Google Pixel Watch 3の特徴を1枚にまとめるとこんな感じ。Google Pixel Watch 3の価格は41mm・Bluetooth/Wi-Fiモデルが税込5万2800円、41mm・4G LTE+Bluetooth/Wi-Fiモデルが税込6万9800円、45mmモデル・Wi-Fiモデルが税込5万9800円、45mm・4G LTE+Bluetooth/Wi-Fiモデルが税込7万6800円です。発売は2024年9月10日(火)で、予約受付は2024年8月14日(水)からスタートしています。