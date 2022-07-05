¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ÈÀ¼½Ð¤·±þ±ç¡É¤Î±ºÏÂ¤Ë¾å¸Â2000Ëü±ß¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤ò»ðÌä¤Ø¡ÄºÆÈ¯¤Ê¤é¡ÖÌµ´ÑµÒ»î¹ç¡×¤ä¡Ö¾¡¤ÁÅÀÇíÃ¥¡×¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢Î×»þ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¼½Ð¤·±þ±ç¤ÎÃÊ³¬ÅªÆ³Æþ¤ÎÊý¿Ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë°ãÈ¿»öÎã¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎºÆ³ÎÇ§Åù¤òÁ´¥¯¥é¥Ö¤È¶¦Í¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¶¦ÍÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤ÆÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬Æ±Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¡¢±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼½Ð¤·ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÀ¼½Ð¤·ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ©²ÖÍÎ°ì¼ÒÄ¹¤«¤é¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Öº£¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î´ðËÜÅªÂÐ½èÊý¿Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇJ¤Ç¿Ê¤ó¤ÀÆ»¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Âè14Àá¤Î¼¯ÅçÀï¡Ê5·î21Æü¡Ë¡¢Âè19Àá¤ÎGÂçºåÀï¡Ê7·î2Æü¡Ë¤È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿±ºÏÂ¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ï¡Ê¼¯ÅçÀï¡¢GÂçºåÀï¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë±¿±ÄÀÕÇ¤¤òÌä¤¦·Á¤Ç¡¢2000Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ëÈ³¶â½èÊ¬¤ò¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤âÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬ºÆÈ¯¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÌµ´ÑµÒ»î¹ç¡×¡¢¡Ö¾¡¤ÁÅÀÇíÃ¥¡×¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î»ðÌä¤òÄÌ¤·¡¢²Ê¤¹¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È²¤ÊÆ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Î¾õ¶·¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¡×¤È°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö´ðËÜÅªÂÐ½èÊý¿Ë¤òÂçÉý¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ÊÆ¯¤³Ý¤±¡×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¡£¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Â¾¶È³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤òÊÌ¤ÎÊýË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÏÆ±Æü¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤Î±þ±ç¹Ô°Ù¡É¤ò¼Õºá¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ý¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£