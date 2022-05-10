¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü¤«¤é14Æü¡¡Âç±«¤ä¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¡¡·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤â
¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü(ÌÚ)¤«¤é14Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç±«¤ä¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Î³èÆ°¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÁá¤á¤Ë¹Ô¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çß±«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤¬Â³¤¯
¤¤ç¤¦10Æü(²Ð)¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¹11Æü(¿å)¤ÏÁ°Àþ¤¬ÂçÎ¦¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤Î±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¢¤¹11Æü(¿å)¤«¤éÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇß±«Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åì³¤¤ÈËÌÎ¦¤â¸áÁ°Ãæ¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®¤ÏÃëº¢¤«¤é±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ÂçÂÎÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12Æü(ÌÚ)¤«¤é14Æü(ÅÚ)¡¡¶å½£¤«¤é´ØÅì¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÂç±«¤ä¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤
¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü(ÌÚ)¤ÏÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¤«¤«¤ê¡¢Á°Àþ¾å¤Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¼¡¡¹¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤ÈÄãµ¤°µ¤¬Æ°¤¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ê¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¤Î³èÆ°¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶å½£¤Ï12Æü(ÌÚ)¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³èÈ¯¤Ê±«±À¤Ï»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÅì¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢»Í¹ñ¤äµª°ËÈ¾Åç¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¤Ë¤âÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ï13Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¤Ï13Æü(¶â)¤«¤é14Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çß±«»þ´ü¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÁá¤á¤Ë¹Ô¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
ºÇ¿·¤Î¡Öµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Íë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£Ãí°ÕÊó¡¦·ÙÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃí°ÕÊó¡¦·ÙÊó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸½¾Ý¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ·Ù²ü»ö¹à¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£