夜景のプロが選ぶ！2019年全国イルミネーションランキング発表
【女子旅プレス＝2019/11/07】6日、全国5,542名の夜景鑑賞士とイルミネーション鑑賞士が選ぶ「第七回イルミネーションアワード」の受賞式が行われ、「総合エンタテインメント部門」「イルミネーション部門」「プロフェッショナルパフォーマンス部門」の各ランキング結果が発表された。
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まず「総合エンタテインメント部門」では、長崎県・ハウステンボス「光の王国」が7年連続で第1位にランクイン。
「イルミネーション部門」は、栃木県足利市のあしかがフラワーパーク「光の花の庭」が4年連続でランキング1位を獲得した。
専門性、技術性の高い光の演出が特に評価の対象となる「プロフェッショナルパフォーマンス部門」では、三重県桑名市の「なばなの里 イルミネーション」が3年連続1位と、例年の覇者が今年も票を集めた。
また主催者特別賞には、沖縄県沖縄市の「東南植物楽園 ひかりの散歩道」が選出された。各受賞結果は以下の通り。（女子旅プレス／modelpress編集部）
第1位 ハウステンボス「光の王国」／長崎県佐世保市（7年連続単独1位）
第2位 東京ドイツ村 ウィンターイルミネーション／千葉県袖ヶ浦市（前年第5位）
第3位 伊豆ぐらんぱる公園 グランイルミ／静岡県伊東市（前年イルミネーション部門第3位）
第4位 アパリゾート上越妙高イルミネーション アパリュージョン／新潟県妙高市（前年6位）
第5位 大阪・光の饗宴／大阪府大阪市（前年12位）
第6位 御殿場高原 時之栖 ひかりのすみか／静岡県御殿場市（前年14位）
第7位 さっぽろ雪まつり／北海道札幌市（前年18位）
第8位 イルミネーション in 東武ワールドスクウェア／栃木県日光市（前年圏外）
第9位 白い恋人パークイルミネーション／北海道札幌市（前年9位）
第10位 西武園ゆうえんち ホワイトランタジア／埼玉県所沢市（前年イルミネーション部門5位）
第11位 クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫／神奈川県横浜市
第12位 神戸イルミナージュ／兵庫県神戸市
第13位 京都花灯路／京都府京都市
第14位 新宿ミナミルミ／東京都新宿区
第15位 東京ドームシティ ウィンターイルミネーション／東京都文京区
第16位 ディズニー・クリスマス／千葉県浦安市
第17位 フェスタ・ルーチェ／和歌山県和歌山市
第18位 しあわせ回廊 なら瑠璃絵／奈良県奈良市
第19位 としまえん ウィンターファンタジア／東京都練馬区
第20位 サッポロファクトリー SAPPORO FACTORY CHRISTMAS／北海道札幌市
第1位 あしかがフラワーパーク 光の花の庭 Flower Fantasy／栃木県足利市（4年連続1位）
第2位 江の島 湘南の宝石／神奈川県藤沢市（前年総合エンタテインメント部門3位）
第3位 神戸ルミナリエ／兵庫県神戸市（前年14位）
第4位 丸の内イルミネーション／東京都千代田区（前年15位）
第5位 さっぽろホワイトイルミネーション／北海道札幌市（前年4位）
第6位 スキージャム勝山 GEO ILLUMINATION／福井県勝山市（前年圏外）
第7位 Roppongi Hills Christmas／東京都港区（前年圏外）
第8位 SENDAI光のページェント／宮城県仙台市（前年6位）
第9位 青の洞窟 SHIBUYA／東京都渋谷区（前年12位）
第10位 恵比寿ガーデンプレイス Baccarat ETERNAL LIGHTS -歓びのかたち-／東京都渋谷区（前年圏外）
第11位 大阪城イルミナージュ／大阪府大阪市
第12位 カレッタ汐留 Caretta Illumination／東京都港区
第13位 はこだてクリスマスファンタジー／北海道函館市
第14位 大阪・光の饗宴 御堂筋イルミネーション／大阪府大阪市
第15位 ひろしまドリミネーション／広島県広島市
第16位 つま恋リゾート彩の郷 サウンドイルミネーション／静岡県掛川市
第17位 東京タワー ウィンターファンタジー／東京都港区
第18位 国営昭和記念公園 Winter Vista Illumination／東京都立川市
第19位 多摩センターイルミネーション／東京都多摩市
第20位 JR博多シティ 光の街・博多／福岡県福岡市
第1位 なばなの里 イルミネーション／三重県桑名市（3年連続1位）
第2位 さがみ湖イルミリオン／ 神奈川県相模原市（前年総合エンタテインメント部門2位）
第3位 よみうりランド ジュエルミネーション／東京都稲城市（前年総合エンタテインメント部門7位）
第4位 MIDTOWN CHRISTMAS スターライトガーデン（前年イルミネーション部門16位）
第5位 TOKYO MEGA ILLUMINATION／東京都品川区（前年圏外）
第6位 レオマリゾート・レオマ光ワールド／香川県丸亀市（前年総合エンタテイメント部門4位）
第7位 東京スカイツリータウン（R） ドリームクリスマス2018／東京都墨田区（前回8位）
第8位 日本庭園 由志園 黄金の島ジパング 七色に光り輝く庭園 -カラフルGARDEN- ／島根県松江市（前年圏外）
第9位 茨城県フラワーパーク イルミネーション／茨城県石岡市（前年圏外）
第10位 マザー牧場イルミネーション 光の花畑／千葉県富津市（前年イルミネーション部門11位）
東南植物楽園 ひかりの散歩道／沖縄県沖縄市
情報：ぴあ
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◆令和最初のイルミネーションアワード、第一位は？
まず「総合エンタテインメント部門」では、長崎県・ハウステンボス「光の王国」が7年連続で第1位にランクイン。
「イルミネーション部門」は、栃木県足利市のあしかがフラワーパーク「光の花の庭」が4年連続でランキング1位を獲得した。
専門性、技術性の高い光の演出が特に評価の対象となる「プロフェッショナルパフォーマンス部門」では、三重県桑名市の「なばなの里 イルミネーション」が3年連続1位と、例年の覇者が今年も票を集めた。
また主催者特別賞には、沖縄県沖縄市の「東南植物楽園 ひかりの散歩道」が選出された。各受賞結果は以下の通り。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆総合エンタテインメント部門
第1位 ハウステンボス「光の王国」／長崎県佐世保市（7年連続単独1位）
第2位 東京ドイツ村 ウィンターイルミネーション／千葉県袖ヶ浦市（前年第5位）
第3位 伊豆ぐらんぱる公園 グランイルミ／静岡県伊東市（前年イルミネーション部門第3位）
第4位 アパリゾート上越妙高イルミネーション アパリュージョン／新潟県妙高市（前年6位）
第5位 大阪・光の饗宴／大阪府大阪市（前年12位）
第6位 御殿場高原 時之栖 ひかりのすみか／静岡県御殿場市（前年14位）
第7位 さっぽろ雪まつり／北海道札幌市（前年18位）
第8位 イルミネーション in 東武ワールドスクウェア／栃木県日光市（前年圏外）
第9位 白い恋人パークイルミネーション／北海道札幌市（前年9位）
第10位 西武園ゆうえんち ホワイトランタジア／埼玉県所沢市（前年イルミネーション部門5位）
第11位 クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫／神奈川県横浜市
第12位 神戸イルミナージュ／兵庫県神戸市
第13位 京都花灯路／京都府京都市
第14位 新宿ミナミルミ／東京都新宿区
第15位 東京ドームシティ ウィンターイルミネーション／東京都文京区
第16位 ディズニー・クリスマス／千葉県浦安市
第17位 フェスタ・ルーチェ／和歌山県和歌山市
第18位 しあわせ回廊 なら瑠璃絵／奈良県奈良市
第19位 としまえん ウィンターファンタジア／東京都練馬区
第20位 サッポロファクトリー SAPPORO FACTORY CHRISTMAS／北海道札幌市
◆イルミネーション部門
第1位 あしかがフラワーパーク 光の花の庭 Flower Fantasy／栃木県足利市（4年連続1位）
第2位 江の島 湘南の宝石／神奈川県藤沢市（前年総合エンタテインメント部門3位）
第3位 神戸ルミナリエ／兵庫県神戸市（前年14位）
第4位 丸の内イルミネーション／東京都千代田区（前年15位）
第5位 さっぽろホワイトイルミネーション／北海道札幌市（前年4位）
第6位 スキージャム勝山 GEO ILLUMINATION／福井県勝山市（前年圏外）
第7位 Roppongi Hills Christmas／東京都港区（前年圏外）
第8位 SENDAI光のページェント／宮城県仙台市（前年6位）
第9位 青の洞窟 SHIBUYA／東京都渋谷区（前年12位）
第10位 恵比寿ガーデンプレイス Baccarat ETERNAL LIGHTS -歓びのかたち-／東京都渋谷区（前年圏外）
第11位 大阪城イルミナージュ／大阪府大阪市
第12位 カレッタ汐留 Caretta Illumination／東京都港区
第13位 はこだてクリスマスファンタジー／北海道函館市
第14位 大阪・光の饗宴 御堂筋イルミネーション／大阪府大阪市
第15位 ひろしまドリミネーション／広島県広島市
第16位 つま恋リゾート彩の郷 サウンドイルミネーション／静岡県掛川市
第17位 東京タワー ウィンターファンタジー／東京都港区
第18位 国営昭和記念公園 Winter Vista Illumination／東京都立川市
第19位 多摩センターイルミネーション／東京都多摩市
第20位 JR博多シティ 光の街・博多／福岡県福岡市
◆プロフェッショナルパフォーマンス部門
第1位 なばなの里 イルミネーション／三重県桑名市（3年連続1位）
第2位 さがみ湖イルミリオン／ 神奈川県相模原市（前年総合エンタテインメント部門2位）
第3位 よみうりランド ジュエルミネーション／東京都稲城市（前年総合エンタテインメント部門7位）
第4位 MIDTOWN CHRISTMAS スターライトガーデン（前年イルミネーション部門16位）
第5位 TOKYO MEGA ILLUMINATION／東京都品川区（前年圏外）
第6位 レオマリゾート・レオマ光ワールド／香川県丸亀市（前年総合エンタテイメント部門4位）
第7位 東京スカイツリータウン（R） ドリームクリスマス2018／東京都墨田区（前回8位）
第8位 日本庭園 由志園 黄金の島ジパング 七色に光り輝く庭園 -カラフルGARDEN- ／島根県松江市（前年圏外）
第9位 茨城県フラワーパーク イルミネーション／茨城県石岡市（前年圏外）
第10位 マザー牧場イルミネーション 光の花畑／千葉県富津市（前年イルミネーション部門11位）
◆YCVB 特別賞（主催者特別賞）
東南植物楽園 ひかりの散歩道／沖縄県沖縄市
情報：ぴあ
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