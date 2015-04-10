『モバイルWi-Fiルーター』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
J-CASTニュース
いま買うなら最新の「Wi-Fi 6E」対応ルーターがオススメとのこと
ギズモード・ジャパン
クラウドSIM技術を使ったWiFiルーターサービスで、135の国や地域で利用可能
Engadget 日本版
livedoor
利用するエリアや環境によって最適な回線に自動で接続され快適に使える
GoodsPress Web
「最大速度」はあくまでも理論値なので、気にしなくてもいいと指摘
新R25
国内最速下り最大1288Mbpsに対応したモバイルWi-Fiルーター
エスマックス
ルータから家のWi-Fiネットワークに侵入することも容易という
マイナビニュース
好きな事業者の格安SIMを選べる、通信量があまっている格安SIMを使える
工事不要のため、引っ越しが多いひとり暮らしのユーザーを中心に人気
日刊SPA!
SIMカードを差し替えることなく、対象の国や地域でネットに接続できる
独自技術により、高速に通信できるエリアを拡大することができるそう
Wi-Fiタブレットにモバイルルーターがつき、端末補償オプションも追加可能
「通信速度制御を行う場合があります」という注釈が読みづらいという
BUZZAP！
熱暴走している場合、ネット接続が不安定になると筆者
LANの安全対策を強化することによって、安全性と速度の両方が改善する