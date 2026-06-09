身内の痴話喧嘩に遭遇してしまった場合、大抵の人は沈黙を選ぶでしょう。黙って横でスマホでもいじりながら、でも耳だけは会話の内容に傾けて、終わるのをじっと待つ。それが賢い対処法。しかしそんな時代はもう終わりました。痴話喧嘩への対処法は新しいフェーズに移行しています。カンペです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■彼氏と電話で言い合いをする孫娘のために、祖母がカンペを使って参戦現役