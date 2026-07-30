痛いどころではない。

【阪神・森下の家庭の事情】英才教育 父親が明かす

同率で首位に並ぶ巨人とのデッドヒートが予想される後半戦を前に、阪神の森下翔太（25）が故障に見舞われた。全セの「4番・中堅」で先発出場した28日のオールスター第1戦の三回に途中交代。29日に「下半身のコンディション不良で、オールスター第2戦を欠場します」と発表され、試合が行われた富山にも姿を見せなかった。

「ホームラン競争もね、なかなかハードなタイムでありましたけど」

とは、阪神の藤川球児監督。前日のホームランダービーで日本ハム・万波、阪神・佐藤輝と相次いで対戦した影響を否定しなかった。

「全143試合に出場した昨季に続き、今年も前半戦の全91試合に出ている。リーグ最多の24本塁打、リーグ2位の57打点をマークしていますが、このところはちょっとおかしいなと感じるところはあった。4月末のヤクルト戦で左つま先に自打球を直撃させて途中交代したこともあったし、最近は一塁までの全力疾走を怠っていると批判されることもありましたが、満身創痍というか、そもそも足の状態が良くなかった可能性もある。本来なら球宴を辞退して静養できればよかったのでしょうが、両リーグ最多得票での選出では、なかなか休むわけにはいきませんよね」（セ球団スコアラー）

後半戦で8試合を残す巨人戦で、森下は打率.303、3本塁打、8打点と打ちまくっている。佐藤輝も.379、3本塁打、12打点。2人が巨人との優勝争いのキーマンとなるだけに、仮に離脱となれば、阪神のリーグ連覇に暗い影を落とすことになる。

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そんな森下はどのような家庭に生まれ育ったのか。日刊ゲンダイで毎秋好評の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2022年版）では森下家を特集。父の善文さんが、「マイホーム購入の判断も野球ありきでした」と赤裸々に語っている。●関連記事 【阪神・森下の家庭の事情】英才教育 父親が明かす も、プロ野球ファンは要チェックだ。